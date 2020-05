UNILPA prepara un protocolo sanitario para cada industria y poder sumarse a las excepciones económicas

Desde la Unión Industrial de La Pampa confirmaron que están trabajando en un protocolo para sumar más empresas a la actividad económica. El 90% de las empresas son pymes e invitaron a los gremios de cada sector a sumarse.

El presidente de la Unión Industrial de La Pampa, Rubén Gorordo, confirmó que se están preparando protocolos de actuación, en el marco de las nuevas excepciones de la cuarentena por el COVID-19, dispuestas por el gobierno pampeano.

Gorordo señaló que, a diferencia de las grandes ciudades, en La Pampa no hay muchas industrias y no son tan grandes. “Por eso es que ante esta pandemia problemática que tiene toda la población, nosotros afirmamos que con un protocolo que estamos trabajando desde hace dos semanas, un protocolo sanitario para cada industria, estaríamos para estar habilitados.”









“Desde hoy, en los pueblos con pocos habitantes hay industrias habilitadas. Sí nos preocupa más General Pico y Santa Rosa, los Parques Industriales con mayor cantidad de industria, donde hay algunas industrias cerradas y por eso trabajamos con un protocolo sanitario interno, que pensamos, no es el mismo de una industria de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, por las dimensiones que tienen, pero sí somos conscientes y estamos de acuerdo de cuidar a los empleados en este tiempo que ha pasado”, dijo en declaraciones radiales.

En referencia a los protocolos en las industrias de La Pampa, Rubén Gorordo señaló que “podemos tener industrias con cuatro empleados, ocho empleados en un galpón y el protocolo dice que si están en un radio de cinco o diez metros cuadrados, se puede cumplir, incluso con horarios reducido o escalonado. Creo que se puede hacer”, opinó en declaraciones a periodistas de Radio Noticias.

“Creo que es factible, más que nada porque tenemos muchos casos (sin coronavirus) y hay que ver cómo hacer funcionar el comercio y la industria. De a poco los comercios están saliendo y somos conscientes de que habrá un problema de restricción de ventas. Van a haber industrias que el gobierno tendrá que seguir asistiendo, por más que salgamos todos a trabajar”, afirmó.

“Hay productos que será necesario dividir en la industria. En aquellas relacionadas con actividades en los campos, si bien se redujo, no paró nunca. La exportación tampoco paró. Solo hubo dos o tres semanas de parate hasta realizar unos protocolos, pero la exportación no se detuvo. Esa industria puede vender más barato, pero vende y sigue funcionando y la parte financiera, sigue dando la vuelta” dijo Gorordo.

“El tema está en quienes estamos parados y no pueden trabajar o tiene compromisos contraídos, que al no entregarlo, no se lo pagan y son los más apurados en salir. Una industria pequeña, como por ejemplo, hay unas chicas que hacen carteras en Santa Rosa. Creo que se puede levantar la actividad, pero será muy difícil salir a vender carteras. Lo mismo que textiles o una fábrica de juguetes en Jacinto Arauz, con varios empleados y andaba muy bien. Si se levantan esas actividades, pero no sé si mañana vas a comprar un juguete. Pero si te dicen que van a bonificar, con cuotas, capaz que vas. Por eso hay que trabajar sobre la estructuración de esas empresas”, afirmó el presidente de UNILPA.

“Ahora se trabajó para cuidar a los empleados, con créditos de tasa subsidiadas, a tasa cero que está buenísimo, sin intereses, pero hay que devolverlo, por eso es necesaria una fecha de salida. Creo que se está trabajando en el tema. En La Pampa somos pocas industrias y el 90% son pymes. Se da todo muy despacio. Por ahí, en la industria somos más ansiosos, queremos ir más rápido, pero por otro lado vemos que las cosas se hacen bien, porque si no hay casos y si nos hubiesen habilitado el primer día, sería un desastre”, aseveró.

“Así nos habiliten, hoy por hoy, estamos conscientes de un protocolo sanitario, como así lo hacemos en casa. Creo que esa consciencia ya la tenemos instalada. Lo mismo pasa con los empleados, si no los cuido, mañana me infectan a mí, yo voy a mi casa e infecto a mi familia”, dijo Gorordo. “La salud del empleado es un valor a cuidar y empezar a darle importancia, porque hay cosas que en el día a día, no se veían”, reconoció el presidente de UNILPA.

“Este protocolo que estamos preparando fue adaptado a la provincia y creemos que debe implementarse de manera urgente. Tienen que participar los gremios del sector, como ocurrió en el de la construcción”, cerró Gorordo.

