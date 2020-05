Arrondo: “El Gobierno de la Pampa está haciendo un esfuerzo con respecto a los clubes”

La Secretaría de Deportes de la Nación y doble medallista olímpica, Inés Arrondo, destacó que encontró en la función pública: “un sentido tan amplio como el que tenía el vestir la camiseta de mi país y representar a todas las argentinas y argentinos”. Además, resaltó el trabajo del gobierno pampeano con los clubes-

Arrondo fue integrante de la Selección Argentina de Hockey sobre Césped y cumplió un ciclo histórico como delantera de las Leonas. Medallista Olímpica, Panamericana, Campeona del Mundo, entre otros logros consagratorios.

Hoy, con 42 años, Inés Arrondo ocupa la titularidad de la Secretaría de Deportes de la Nación, constituyéndose en la primera mujer al frente de la política deportiva del país.

El programa radial Mesa de Deportes y el portal deportivo pampeano Mododeporte.com le realizaron una entrevista donde se refirió a distintos temas.

-¿Cómo fueron tus inicios en el hockey?

-Arranqué jugando hockey bastante grande. En realidad hice deportes desde muy chiquita a los 6 y 7 años en la plaza de mi barrio y participaba de talleres. Empecé primero jugar al tenis a los 9 y 10 años.

Relató que “A los 11 años me cambiaron de colegio y ahí apareció el hockey, lo empecé a jugar y obviamente que no lo abandone nunca más”.

“Había chicas de la escuela que me trataban de convencer de que podría jugar hockey. Venía muy entrenada por el tenis y entonces empecé en la clase de Educación Física en escuela. Al principio no quería saber mucho porque no sabía, lo veía como medio difícil, pero metiendo garra y mucha paciencia me fui poniendo de alguna manera al nivel del resto de las chicas que estaban jugando desde hacía 7 años. Y así empecé Universitario de Mar del Plata Qué es mi club de toda la vida, es mi segunda casa en Mar del Plata y bueno a través el club empecé a participar de las selecciones locales hasta que pasé a integrar la preselección Argentina Junior en ese momento en el 97”.

Continuó indicando que “Y ahí se inició mi carrera que fue de corrido hasta el 2006 que tuve a mi primer hijo, Julián, ahí estuve jugando en España dos años y en el 2009 cuando volví jugué mi último torneo en la Copa América que salimos campeonas y fue mi torneo despedida de Las Leonas”.

-¿Con cuál de todas las conquistas deportivas te quedás?

-Hay momentos que bueno que fueron bisagra en la historia del hockey, en la historia del deporte argentino. La verdad que lo que sucedió en los Juegos de Sidney 2000 con la aparición de Las Leonas como símbolo de nuestro equipo y la primera vez en la historia que ocupamos el podio olímpico con la medalla de Plata hizo que cambiará por completo el mapa deportivo del hockey y el mapa deportivo del país. De repente apareció un nuevo deporte, una nueva disciplina que se multiplicó por mil en todo el territorio nacional.

-¿Qué te dejó el hockey más allá de las conquistas deportivas?

-Siempre son las personas y siempre son los momentos vividos y las situaciones que me han tocado atravesar que me han forjado mi carácter y espíritu, que me han moldeado como persona a mí en lo personal y bueno y que me han significado que aparecieran en mi vida vínculos inolvidables para toda la vida. Las personas con las que he compartido es un entramado tan inmenso y tan grande porque de alguna manera uno siente un lazo muy especial con la gente aquellas personas con las que conforma un equipo y yo pase por muchos.

-¿Entonces ese capital fue lo que te llevó querer hacer algo más por la sociedad, por el deporte desde otro lugar?

-Terminada la carrera deportiva, parte de la crisis de significados que es el haberla terminado y el encontrar nuevos desafíos en la vida, y en como resignificar todo lo que uno fue hasta ese momento en el transcurso de la carrera deportiva, a dónde plasmarlo cómo utilizarlo, apareció de alguna manera el hecho de, primero seguir vinculada por un tema de intereses, que cada una los tiene. Por ejemplo de Mariela Antoniska (ex arquera de Las Leonas) que es una apasionada de la medicina trabajando en el Hospital Garraham en este contexto tan difícil de la actualidad. En mi caso me pareció que estaba bueno seguir vinculada al deporte con lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte.

“Encontré de alguna manera en la función pública un sentido tan amplio como el que tenía el vestir la camiseta de mi país y representar a todas las argentinas y argentinos. Entonces volví a trabajar en la estructura de deporte de la ciudad de Mar del Plata. Fue un proceso aprendizaje muy bueno en la función pública y cómo funcionan las estructuras del Estado. A partir del cambio de Gobierno de 2015 decidí involucrarme mucho más, hacerlo en política que es desde donde vamos a hacer nuestras grandes transformaciones como sociedad. Ahí fue de alguna manera donde se profundizó el hecho de acercarme a la política como espacio también”.

La ex Leona afirmó que “Yo soy de alguna manera de la generación nacida en la política con Néstor y con Cristina en ese momento. Alberto era el jefe de Gabinete de Néstor y ahí fue que lo conocí como figura política. Y posteriormente una vez que decidí después el 2015 involucrarme en la política partidaria nos conocimos personalmente en el marco de las elecciones legislativas donde fui candidata a senadora provincial. Ahí entablamos una relación y empezamos a hablar más de las miradas respecto al impacto de la política pública en el deporte”.

La designación como secretaria Nacional de Deportes

La funcionaria indicó “Estoy muy pero muy agradecida al presidente Alberto Fernández por la confianza. Muy agradecida por la valoración, para mí es una persona que admiro mucho por la capacidad. Es enorme su capacidad y se aprende mucho de él. La verdad es que es una alegría poder ser parte de su equipo de trabajo y una alegría aparte para mí en lo personal por lo que representa estar en este lugar. Haber sido atleta Olímpica, representando a mi país durante muchos años de mi vida y hoy estar en este lugar es un orgullo enorme”.

-¿Cuáles son los objetivos de la gestión?

-Nosotros encontramos un deporte muy dañado, muy dañado estructuralmente porque la verdad es que el deporte es una de las áreas que fue desfinanciada durante los últimos tres años del Gobierno anterior. Le otorgaron el mismo presupuesto, con todo lo que fue la realidad económica del país que tuvo saltos y devaluaciones de por medio. Esto hace que nosotros tengamos un tercio del impacto que el presupuesto de lo que tenía cambiemos cuando asumió su gestión.

“Y estructuralmente lo recibimos muy golpeado en cuanto a lo que es la realidad de los clubes que son muy importantes en la cadena del desarrollo del deporte en nuestro país. Y los clubes producto del esquema de tarifas que plantearon y producto de lo que es la economía de las familias que perdió mucho poder adquisitivo, la verdad es que están en una situación muy compleja, los dejaron en una situación muy compleja y ahora esta pandemia que los golpea mucho. Por eso hemos priorizado en este momento y va a ser una de las prioridades de nuestra gestión en tener políticas activas con los clubes porque sabemos lo que representan en el entramado del desarrollo del deporte en nuestro país”.

Dejo en claro que “Tenemos instrucciones de nuestro presidente de trabajar con un deporte social federal y de representación nacional. Eso significa acercar al deporte como derecho garantizado de las personas sobre todo para nuestras niñas y niños y jóvenes, acercar el deporte en las plazas, en la escuela, fortalecer a nuestros clubes. Bueno, en todas las instancias y estructuras que podamos tenemos que multiplicar las posibilidades de la práctica deportiva y de la actividad física”.

“Tenemos claro que el deporte es una medida sanitaria, es una medida educativa, es una medida en materia de seguridad. Tenemos que hacer espacios públicos participativos, en una plaza con un equipo de niños entrenando con una clase deportes, a donde la gente se acerque, también que lo hagan las madres para tomar un mate con la familia, son cosas para mejorar el espacio, el hábitat”, dijo.

El Covid-19 puso el deporte patas para arriba.

-Esta pandemia puso patas para arriba todo. La agenda del deporte la puso patas para arriba, se ha paralizado todas las competencias, bueno eso hace que recoja y se baraje nuevamente. La verdad es que hay que hay que ver cuáles son los nuevos tiempos, cuáles son las nuevas estructuras posibles y ver también cómo se atraviesa este momento donde es necesario sostener las estructuras que tenemos para que el día de mañana cuando se puede volver a la actividad tenga la posibilidad de hacerlo y en ese sentido desde el Gobierno Nacional en conjunto con los Gobiernos Provinciales han lanzado distintas medidas que bueno tiene que ver con esto con poder acompañar a las personas que son partes del deporte y las estructuras del deporte.

Destacó que la primera medida que se implemento es: “el IFE para todas las personas trabajadoras y trabajadores que no están registrados que también es la situación de muchas personas vinculadas al deporte y a tareas dentro de los clubes de Barrio porque lógicamente son los que están más desprotegidos. También se incluyó a las federaciones y clubes en el Programa de Apoyo a la Emergencia, al Trabajo y a la Producción para las instituciones que si pudieron registrar a sus trabajadores en una situación un poco mejor pero qué bueno lógicamente el tenerlos registrados representa una responsabilidad grande y afrontar una serie de gastos que se hacen cuesta arriba por el hecho de tener las puertas cerradas hace 40/50 días. Otra medida tiene que ver con evitar el corte de servicios y ahora lanzamos este Programa de Apoyo en la Emergencia que es un apoyo económico de hasta $60.000 para clubes de todo el país. Lo estamos haciendo, nos estamos dando un trabajo casi artesanal con todas las autoridades de deporte de nuestras provincias para poder articular nuestra tarea para poder ampliar el alcance que tienen estas medidas para que no haya ningún club que nos quede sin ser abarcado ante la necesidad de ese apoyo”.

La Pampa

-Estamos trabajando con Ceferino Almudevar en la Pampa. El Gobierno de la Pampa está trabajando haciendo un esfuerzo con respecto a los clubes. Estoy muy contenta del equipo de trabajo que me tocó, me encontré con autoridades provinciales muy comprometidas y estamos en contacto permanente justamente para ver como sostener en este momento.

-¿Qué saldo te dejo la reunión que mantuviste con autoridades de Deportes del Gobierno de La Pampa y representantes de diez clubes de distintos pueblos?

-Resultó muy positiva. Durante la reunión se los decía a los presidentes y presidentas de clubes con las que nos juntamos que a mí también me hizo bien reunirme. Por qué bueno, es una alegría y una tranquilidad desde el lugar que uno ocupa notar el compromiso que tienen esas personas con sus instituciones, el sentimiento que tienen con sus clubes y qué van a hacer todo lo posible y a su alcance para sostenerlo.

“Es muy fuerte lo que representa en este momento la preocupación de no saber en qué momento van a poder volver a la actividad, un poco la incertidumbre que está en escena en este momento, pero la verdad es que fue una reunión muy buena a la hora de expresar lo que está pasando y que sientan la tranquilidad de escucharme en primera persona y de saber que también en la gestión del deporte tenemos bien claro la función que están cumpliendo los clubes y lo que representan y lo vamos a priorizar a la hora de tomar decisiones”.

-¿Como seguiste la decisión de postergar los juegos EPADE de La Pampa y los binacionales de Araucanía en Chile?

-Nosotros tuvimos una reunión con él Consejo Americano del Deporte en donde nos dimos un momento de discusión, de intercambio y diálogo con las autoridades del deporte de toda Sudamérica.

“Es diverso el criterio que se ha tomado en algunos países respecto a cómo abarcar la pandemia, la mayoría tuvo criterios parecidos a los que tuvo la Argentina. Tenemos la excepción de Brasil, qué bueno nosotros teníamos cita también con competencias en el marco sudamericano con Brasil, y es increíble como Brasil sigue adelante como si nada sucediera. Prácticamente que estaban consultando si vamos a ir o no a hacer las competencias. Claramente tomamos entre todos la decisión de posponer esas fechas, de suspender y aguardar a que se tomen definiciones dentro de nuestros países”.

Sostuvo que “Me parece muy acertado la reacción que han tenido en EPADE y para los Juegos Binacionales. En esto hay que ser muy cautelosos y aparte también uno está sujeto a las medidas que se tomen desde los gobiernos nacionales, las fronteras están cerradas y bueno me parece que es prudente justamente reconfigurar las fechas pensarlas nuevamente, plantearlas con un plazo lógico como para poder haber atravesado todo este proceso. Me parece oportuna la reacción que han tenido los integrantes del bloque Patagónico a la hora de tomar decisiones”.

-¿Cómo seguirá la vida deportiva en Argentina hacia adelante?

-Ante la urgencia de la práctica deportiva y la continuidad de los entrenamientos y todo se habla del tiempo que se está perdiendo de entrenamiento. Esto hay que resignificarlo rápidamente y hay que pensar en el tiempo que se ganó como país, para controlar esto, que no se desbordó la situación sanitaria en nuestro país. Que no costó miles de vidas, porque si no hubiéramos tenido una reacción rápida y no hubiéramos acatado lo que lo que se planteó con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio estaríamos con la cantidad de muertos terrible como ocurre en Brasil.

“Lo hay que pensar primero que nada que ganamos tiempo no que lo perdimos. El deporte también se tiene que sentir parte de esto, que puso su granito de arena para que justamente esta situación se pudiera abarcar y contener. A partir de ahí todos hicieron una fuerza muy grande para poder continuar con sus rutinas de ejercitación y musculación dentro de su casa. Para no perder tonicidad muscular y cuando se pueda volver al ruedo, de a poquito volver a tomar ritmo”.

La funcionaria nacional aseveró que “En esto hay que tener paciencia, hay que tener cabeza también, a mí me extraña de los deportistas que el deporte no se entrena tanto como para no perder la concentración y para fijarnos los objetivos. Bueno, hay que tener paciencia y de a poquito en aquellos lugares del país donde se ha ido avanzando en los aislamientos comunitarios con flexibilizaciones parciales y se va viendo que la situación sigue controlada seguramente van a volver a la actividad mucho más rápido”.

“Hay que hacer el esfuerzo de continuar con esas rutinas. Es muy importante tratar de ordenar la vida en el aislamiento social. Es complejo porque a todos se nos han desbaratado los horarios de sueño, de ingesta de alimentos, hay que tratar de volver a ordenar y estar listos para cuando toque volver a la cancha”.

Agregó que “Es importante que todas y todos se sientan parte de lo que está sucediendo. Lo dice nuestro presidente todos los días, que esté muy agradecido de los argentinos y argentinas a la hora de ponerse al hombro también esta pandemia con en el hecho de asumir una responsabilidad personal”.

“Quedarnos en casa cumpliendo con las pautas que se fueron planteando desde el Gobierno hizo que con el esfuerzo de todas las argentinas y argentinos esto pudiera controlarse”.

Finalmente expresó que “Cada una de las personas que habitan nuestro suelo se tienen que sentir parte de sus logros. La verdad es que hay personas que están en una situación mucho más difícil, hay personas que están en una situación mucho más vulnerable, bueno en ese sentido hay que priorizar en este momento el apoyo y la ayuda para poder contenerlas en esa situación y luego seguir con políticas activas para mejorar su situación y su calidad de vida. Pero bueno en ese sentido todos de alguna manera nos tenemos que sentir parte de los logros. Realmente son logros importantes el haber controlado la situación para que no nos haya pasado lo que le pasaba en países del primer mundo que en un montón de aspectos son hacia dónde miramos y sin embargo tuvimos una reacción muy responsable a la hora de pensar cómo atacar esta pandemia”.

