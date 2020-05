Paro de choferes de colectivo por cobro de salario incompleto

La cámara patronal denuncia que Nación y las provincias se tiran la pelota. Después de una serie de audiencias infructuosas, la UTA inició un paro en el servicio desde las 00 horas de este martes en reclamo de haberes adeudados correspondientes a abril.









Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) comenzaron una retención de tareas a primera hora de este martes en reclamo de salarios adeudados por parte de las cámaras empresarias.

El servicio de transporte urbano de pasajeros en Santa Rosa y el interurbano con Toay se paralizó por completo. Lo mismo ocurre con el recorrido Santa Rosa – General Pico, y el resto del transporte de media distancia en toda la provincia.

“Nosotros cobramos el 50% del salario con el subsidio que mandó el la Municipalidad el martes y miércoles», informó José Álvarez, secretario general de UTA La Pampa, en referencia al salario de los trabajadores de Autobuses Santa Fe.

En el caso de los choferes de Dumas, reveló que la empresa “entregó 8 mil pesos el día viernes”.

La medida fue anunciada por la UTA el lunes por la tarde, tras una reunión infructuosa con la patronal y el Ministerio de Transporte, y se extenderá al menos hasta el miércoles a las 13.30 horas, cuando habrá una nueva audiencia entre las partes.“Después de que termine esa audiencia veremos que se hace. Pero hasta ese día sigue”, aclaró Álvarez.

“Pedimos que estuvieran Cafiero, el ministro de Transporte y todos los gobernadores, porque se están pasando la bola. Ahora Nación dice que se tiene que hacer cargo las provincias, que los 130 millones que giraron en parte era para el servicio del transporte y no solo para salud», dijo el dirigente gremial.

“Hace 25 días que venimos con audiencias y les avisamos que esto iba a pasar y llegó el 4 día hábil y sabíamos que esto iba a pasar y a hoy no llegó ni una sola propuesta. A nosotros en los subsidios no nos tienen en cuenta. Le pagan a los empresarios que dicen que el subsidio no les alcanza”, reprochó Álvarez y remarcó “no se va a mover un solo colectivo”.

Los empresarios manifestaron que el Ministerio de Transporte había comprometido un aporte adicional y que después se echó para atrás. Consideraban esos fondos como «esenciales» para la continuidad del servicio y advirtieron la preocupación por la «actitud prescindente» frente a la emergencia del sector.

El modelo que se implementa en las provincias es distinto al de la Ciudad de Buenos Aires. En porcentaje, un 70 ingresa por boleto y un 30 por subsidio. Por lo que la recaudación se cayó a pique. Sin embargo, advirtieron que, por el contrario, es en AMBA donde el Estado “ha realizado todos los aportes necesarios para cubrir los déficits del sistema, librando en cambio a su suerte a los trabajadores y empresas del interior”.

“El Estado de Alerta y Emergencia declarado en la audiencia anterior se ha concretado y, a partir de la fecha, no será posible garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales así como tampoco la continuidad y regularidad de los servicios a nuestro cargo, siendo responsables de esa situación aquellas autoridades que en el caso corresponda”, señala el acta de la reunión virtual que mantuvieron las partes el lunes 11 de mayo.

