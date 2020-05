Piden que el Estado compre la totalidad de las acciones de YPF

Distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas solicitan al Ejecutivo Nacional que se compre la totalidad de las acciones de YPF: “Lograr así el objetivo principal del autoabastecimiento y la regulación del precio del petróleo y el gas para permitir el desarrollo de nuestra economía nacional”.

La Central de Trabajadores Argentinos – Autónoma -, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita, enviaron un comunicado titulado “Por una YPF ciento por ciento nacional”, donde plantean que la empresa petrolera pase totalmente a manos del Estado.

El comunicado textualmente dice lo siguiente:

La pandemia mundial de Covid 19 agravó una crisis económica que ya se incubaba en el mundo y que muchos economistas advierten puede superar los padecimientos de la crisis de 1930, con su secuela de hambre, desocupación y pobreza.

El precio del barril petrolero Brent, que es clave en la economía mundial, cayó por debajo de los 20 dólares el 23/4/2020, doce años antes había llegado a 144 dólares. En nuestro país la demanda de naftas cayó un 80%, la del gasoil 50% y el combustible para aviones 90%. Hace un par de meses las petroleras pedían que se les reconozca el precio internacional del petróleo, unos 60 dólares, ahora que está debajo de 20 reclaman un “barril criollo” de 54 dólares. A nivel internacional los recortes acordados en la producción de petróleo para levantar el precio fracasaron. La demanda mundial cayó a 30 millones de barriles diarios cuando era de 100. Se agudizó la guerra por el precio del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. En EE UU, esta caída histórica del precio del barril hace que la explotación del petróleo no convencional esté provocando la quiebra de muchas petroleras, pese a las fuertes inyecciones financieras.

Esta situación acabó con la ilusión de que la locomotora de Vaca Muerta sea la impulsora de la economía nacional y nos salve de la crisis. Las consecuencias para nuestra provincia, seguramente se harán sentir. Somos una provincia petrolera, numerosas Pymes locales trabajan en ese proyecto. Una importante empresa se radicó en Santa Rosa con vistas a proveer insumos petroleros.

Después de la privatización de nuestra industria petrolera los argentinos sufrimos las subas y las bajas en el precio del petróleo: con las subas las petroleras privadas después de 1992 se dedicaron a explotar intensivamente las reservas que recibieron de YPF. Se exportaron grandes volúmenes de gas y petróleo. El resultado fue la pérdida de autoabastecimiento y el agotamiento de reservas por no haber explorado para reponerlas. En cada caída del precio hay despidos de trabajadores, reducción de sueldos, flexibilización laboral; se discontinúan proyectos comprometidos, se desactivan equipos de perforación. Importantes áreas petroleras permanecieron más de 20 años inactivas y ahora ante la actual crisis no están terminando pozos ya perforados, no los ponen a producir, para presionar por mayores precios o subsidios.

Hasta su privatización en 1992 YPF dominaba la industria petrolera nacional, exploraba con éxito, el consumo de la población y de la industria estaba asegurado y el precio del petróleo y el gas eran razonables. La renta petrolera aportaba recursos para la construcción de la red vial, de represas y tantos otros servicios al estado.

Quedó muy poco de esa inmensa riqueza en nuestro país. Las provincias petroleras a pesar de la riqueza producida nos encontramos con una infraestructura más débil, en educación, salud, habitacional, vial, energética. Y una sociedad más empobrecida. No se trata entonces solo de producir más riqueza, sino de lograr retener la mayor parte de ella en beneficio de la población.

Para empezar a recuperar el poder de decisión nacional, la propuesta que se impone es comprar la totalidad de las acciones de YPF como lo han propuesto Lahoud y Lozano. Lograr así el objetivo principal del autoabastecimiento y la regulación del precio del petróleo y el gas para permitir el desarrollo de nuestra economía nacional.

“En el marco de la legislación vigente, el Estado cuenta con importantes facultades para dirigir la política petrolera. Entendemos necesario buscar alternativas y propuestas que permitan al mismo tiempo, paliar los efectos de la crisis petrolera internacional y fortalecer la capacidad de la empresa estatal como eje central para relanzar la política petrolera nacional en tiempos de pandemia». (Lahoud y Lozano)

La Ley Nacional de Soberanía Hidrocarburifera N° 26741 estableció el interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, al fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.

Sectores políticos y técnicos de la Provincia del Neuquén han propuesto llevar a cabo esta medida: “Las políticas del gobierno de Macri provocaron entre otras cosas, una drástica caída de los valores de las acciones de YPF. Dicha tendencia sumada a las actuales circunstancias, confirman un proceso de caída del valor de los papeles de la compañía que cotizan en Bolsa y que forman parte del restante 49% de la firma que se encuentran en manos de fondos de inversión, en su mayoría de origen estadounidense. Ante esa situación y en las necesidades que impone este contexto, capturar el paquete accionario total de YPF, es una decisión audaz, pero estratégica. Los valores de YPF tocaron el 18 de Marzo el nivel más bajo desde 1991, – u$s2,31-La compañía vale ahora, un 60% menos que a principios de año-”, señalaron los autores de la iniciativa. “Desde Neuquén entendemos que se necesitan medidas que permitan empezar a vislumbrar una política energética nacional por parte del Gobierno del Frente de Todos. Sabemos la preponderancia que en ello tiene una política petrolera con una YPF fortalecida, que brinde al Estado mayores capacidades de intervenir de forma decidida y estratégica en el mercado.” (Diario Río Negro, mayo 02, 2020.)

En función de esta realidad, se propone iniciar desde la provincia de La Pampa una campaña que impulse esta iniciativa, con el objetivo de tener una herramienta que permita afrontar la actual crisis y que la salida de la pandemia no condene a nuestra provincia a una recesión económica.

Propuestas:

Para asegurar el autoabastecimiento y la regulación del precio de los combustibles; para recuperar el poder de decisión sobre un recurso estratégico, que el Estado Nacional compre la totalidad de las acciones de YPF, aprovechando su muy bajo costo.

Establecer un precio sostén acorde a los costos que maneja YPF, “barril criollo”, para que se pueda reactivar la actividad petrolera.

Que la reactivación de las operaciones de la industria incluya a todos los trabajadores y Pymes que participan de la actividad.

Cambiar la matriz productiva y la matriz energética Nacional hacia una más diversa y menos contaminante, incrementando las inversiones en energías renovables.

CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS – AUTÓNOMA –

UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR-

CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA

– MOVIMIENTO EVITA

