Aumento de Tarifas: La CPE tuvo que “recular” por las críticas

Si bien lo presentaron como una decisión empresaria, los y las usuarias pusieron el grito en el cielo por el aumento y la entidad dio marcha atrás con el incremento en televisión e internet. Controlá, el mes que viene, te cobran “un promedio histórico” en la boleta de la luz.

En el medio de las críticas recibidas en las redes sociales de la Cooperativa Popular de Electricidad, el presidente de la entidad, Alfredo Carrascal, utilizó el canal de la empresa para anunciar una marcha atrás.









“En el mes de enero se había dispuesto un ajuste tarifario del servicio de internet y televisión por cable. Se lo comunicó a los usuarios en el mes de enero. Como nosotros entendemos en el momento de pandemia, la situación familiar y local es muy crítica, entendimos que era oportuno suspender los aumentos”, señaló.

“Vemos que la curva en lo económico va tendiendo a complicarse y requiere una respuesta como la institución solidaria, acorde. Vamos a ir haciendo una evaluación de cómo va el escenario económico”, dijo sobre la futura aplicación del aumento.

Energía.

Carrascal también dijo que “el mes pasado no se tomaron los estados del servicio eléctrico, por lo que se estimaron los consumos en base a los consumos históricos”.

Es decir, van a cobrar un promedio según consumos anteriores equivalentes a la época del año del servicio prestado.

“Para aquellos que se entiende que el consumo va a ser demás, en la próxima factura se les va a hacer una factura por lo que se haya estimado de más”, indicó.

Críticas.

La salida de Carrascal no es solo por el espíritu solidario. En las redes propias, proliferaron las críticas.

Una usuaria contó que “yo de 1500$ paso a pagar en mayo 2571$, qué le pasa a este sr”; otra dijo que “yo pague internet 610. Me aumentaron hasta la luz. Sinvergüenzas”.

“Quieren aumentar los servicios que andan de mal en peor”, se quejó otra persona. “Aumentaron todo y cuando reclamas te dicen a era un error cuantos pesos se están guardando…vergüenza estafadores”, acusó otra comentarista de las redes de la CPE

“ Yo pagué el servicio de internet y telefonía con aumento”, o “a mí me lo vendieron a 380 ahora me vino 700 caraduras!!!!!”, se pudo leer.

“Dios cuando aumenten a cuanto se va si ya pagamos demás”; “A mí me también me aumentaron!!! Caraduras!!”; “te cobran fútbol sin que tengamos fútbol”; “A mí me lo vendieron a 380 ahora me vino 700 caraduras!!!!!”, se lee en el muro de Facebook de la CPE.

