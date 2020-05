“Es una cuarentena con responsabilidad, no podemos pretender que tengamos un policía para cada ciudadano”

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, participó de la comisión de Legislación Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, para brindar un informe general a los diputados sobre el estado de la provincia y el sistema de salud con respecto al Covid-19.

En este sentido, expresó que “el estatus epidemiológico de La Pampa se sostiene igual en los últimos días. No hemos tenido casos, y estamos estables”. Además, sobre la liberación de las actividades y la flexibilización de la cuarentena, opinó: “He visto en general un muy buen comportamiento. En la medida que el contexto epidemiológico nos ayude, es clave que cuidemos entre todos la flexibilidad. Depende de nosotros. No podemos pretender que tengamos un policía para cada ciudadano. Cada uno se tiene que hacer cargo de su parte”.

En cuanto a las decisiones políticas que ha tomado el gobierno provincial en este último tiempo, expresó que el Ejecutivo “ha actuado con rapidez, con medidas lógicas. Es una cuarentena con responsabilidad porque ahora depende de nosotros, de cada uno. Espero que se queden los nuevos hábitos de higiene para más adelante. Todos deben saber que cuanto aumenta la libertad, aumenta el virus, por eso es muy importante la responsabilidad”, advirtió.

Cuando se le consultó si había alguna posibilidad de que se liberen restricciones en localidades chicas, respondió: “Que no tengamos casos no quiere decir que no los vayamos a tener. Es lógico pensar que el país va a sufrir la enfermedad. Tal vez en diferentes matices. Pero la realidad es que, sin bien acá no se han detectado en los últimos días, estamos rodeados por provincias que sí lo tienen”.

Asimismo, aclaró que “en La Pampa asumimos que no hay contagio viral porque fueron cinco casos nada más, y no hemos tenido nuevos. Los testeos se van a hacer con diferentes estrategias que vamos a ir aplicando, junto con las medidas de contención”, dijo y calculó que “junio y julio van a ser dramáticos”.

Sobre las personas que se encontraban en otra provincia y, gracias al plan “Regreso a casa”, han vuelto a La Pampa, informó que en estos momentos “cumplen con un aislamiento preventivo porque, si nosotros no tenemos transmisión, claramente el peligro va a venir de afuera”. También, reconoció que el programa “nos está generando un dolor de cabeza, porque implica un procedimiento que debe cumplirse, y los 14 días de aislamiento son 14 días. Yo pienso que regular el ingreso para que vengan con plena seguridad, es el camino inexorable”.

Sobre el uso del tapabocas, declaró: “Yo fui uno de los que se opuso en un principio. En un momento no tenía mucho sentido el tapaboca. Igualmente, si mantenemos la distancia social de dos metros no haría falta. Ahora bien, hay un principio epidemiológico que es la precaución. Como daño no hace, algunos expertos sugieren que se utilicen. Usémoslo por precaución. Ahora sí estoy de acuerdo, pero por el contexto diferente que tenemos que atravesar”.

Por otro lado, el ministro de Salud reflexionó que como en “la guerra la primera víctima es la verdad” en este contexto de pandemia “la primera víctima fue desnudar al sistema de salud en los países más desarrollados, que se mostraban como un ejemplo a seguir, pero que no tomaron las medidas de precaución”.

Sin embargo, dijo que “estas medidas son de alto impacto social y económico, pero si no se toman se pagan con vidas”. En este sentido, dijo que “el buen panorama en la provincia le ha permitido al gobernador hacer una política de flexibilización. Tenemos que estar satisfechos de que hemos caminado juntos y bien”, finalizó ante los legisladores presentes.

Visto bueno a la extensión del mandato del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.

En otro orden de cosas, los diputados de la comisión de Legislación Social aconsejaron la aprobación por unanimidad al proyecto por el que se prorroga a partir del 18 de diciembre de 2019 y por el plazo de 12 meses, el mandato del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de La Pampa, Juan Pablo Meaca

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios