“Esta pandemia no solo mata, además arrasa con los derechos más preciados y uno de ellos es el trabajo”

El senador pampeano, Daniel Lovera, en su participación de la primera sesión virtual del Senado de la Nación, fundamentó por la aprobación de seis Decretos de Necesidad y Urgencia sobre medidas de protección para el trabajo.

Con respecto a la sesión dijo: “Hoy es un día histórico para la democracia Argentina. Estamos participando de la primera sesión virtual del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta pandemia nos impulsó a disponer de recursos tecnológicos para ajustarnos a la coyuntura. Las contingencias siempre han desafiado a la creatividad. Estamos en un aprendizaje que define un punto de inflexión en el desarrollo social y en el mercado laboral de la humanidad entera”.

Respecto a la sesión consideró: “sabemos que esta sesión fue histórica, hemos aprobado las medidas transitorias y razonables tomadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante los DNU que presentó para proteger la salud de la ciudadanía, considerando tanto las empresas como las familias trabajadoras. Estas normas, que reflejan el compromiso de un gobierno con su pueblo, tienen como eje central la solidaridad. Entiendo que el resultado de la sesión fue excelente”.

Respecto a los temas tratados indicó que “el temario que analizamos refleja el compromiso único de un gobierno con su pueblo, muestra que la solidaridad es mucho más que un enunciado, se hace presente en cada una de las decisiones y de las acciones para atenuar el impacto de esta crisis mundial”.

Lovera precisó que “Estamos viviendo instancias cruciales de una emergencia pública excepcional, y por eso requiere medidas excepcionales. Ante este escenario, el presidente ha dictado un decreto que garantiza la conservación de los puestos de trabajo de todas las empleadas y los empleados de nuestro país por un plazo de 60 días con el propósito de resguardar la paz social e impulsar el diálogo entre todos los sectores y estamentos de la producción”.

“Estamos atravesando un momento inédito a nivel mundial. La pandemia castiga con crudeza a toda la sociedad y exalta, como pocas veces en la historia, el principio solidario. Algunas veces me resulta difícil encontrar esta mirada en algunas voces de la oposición que votaron en contra del principio de este decreto, pensado para evitar los despidos y con el objetivo de impedir la disolución de los vínculos laborales en este período de crisis nada más y nada menos”.

Fue tajante al comentar que “Esta pandemia no solo mata, además arrasa con los derechos más preciados que tenemos los seres humanos como personas. Y entre ellos está el trabajo”.

-¿Qué valor encuentra en el rol del Estado en este proceso?

Hoy tenemos un Estado presente, un Gobierno que está generando y creando las herramientas necesarias para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. Durante este tiempo se ejecutaron medidas de emergencia para proteger a quienes están sufriendo los efectos del aislamiento dispuesto desde el 20 de marzo. El rol del Estado es fundamental para la instrumentación de estas políticas públicas.

-¿Considera que las medidas están cumpliendo sus objetivos?

-Tienen el objetivo de morigerar el impacto económico además de cuidar la salud. Pero todo ello resulta insuficiente si existen sectores que no acompañan este esfuerzo. Uno de los principios fundacionales del partido al que pertenezco es la justicia social. Y no hay justicia social sin solidaridad. Desde ese lugar es que debemos enfrentar esta crisis. Esta medida “antidespidos”, dispuesta por decreto, resulta necesaria y toma más fuerza si existen sectores que no colaboran. Resultan inadmisibles los despidos y suspensiones de trabajadoras y trabajadores.

-¿Cómo ve el futuro del mercado laboral?

-No tengo ninguna duda de que el trabajo decente y con salarios dignos, con la protección de las leyes y con todos los beneficios de la seguridad social, es la principal herramienta para contribuir a erradicar la pobreza y promover ese nuevo pacto social que representa recuperar la movilidad social ascendente.

Aseveró que “Ojalá que el instrumento excepcional que esta norma representa, deje de ser necesario en el corto plazo y se inicie la reconstrucción de la economía de nuestro país. Pero hasta que eso suceda, nadie puede olvidar que el trabajo es un derecho humano fundamental, y es nuestro deber proteger a quienes se encuentran más expuestos frente a esta pandemia: trabajadoras y trabajadores”.

“Los decretos que tratamos en la sesión han sido pensados para ponernos de pie frente a esta crisis excepcional, que nos lleva a la necesidad de adoptar medidas con el fin de asegurar, a las familias trabajadoras, que esta situación de emergencia no les haga perder sus puestos de trabajo”.

El pampeano sostuvo que “Estos decretos adoptan medidas transitorias y razonables con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, asegurándole condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias”.

Finalmente expresó que “Estamos convencidos de la imprescindible validez de estas normas que no solo protegen a las trabajadoras y los trabajadores con su intervención, sino que también salvaguardan sus fuentes de trabajo”.

