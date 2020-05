Mediza cruzó a la oposición: “se les escapó la tortuga, están votando en contra de la municipalización del servicio”

Sigue la polémica entre el oficialismo y la oposición por el contrato de rescisión de Autobuses Santa Fe, que fuera cuestionado por el Frepam y propuesto por la gestión de di Nápoli.

Para el secretario de gobierno de la comuna santarroseña, Heriberto Mediza, la postura de ediles de la oposición es contradictoria. Desestimó la crítica de que el municipio podría hacerse cargo de toda la deuda por un juicio perdido y pagar por partes iguales contra distintas asociaciones de discapacidad.

“La empresa está concursada antes de que nosotros asumiésemos, está concursada en Santa Fe y el concurso es un juicio que tiene un fuero de atracción y puede hacer que se tenga que ir a Santa Fe a discutir determinadas cosas, pero no las estipuladas al convenio, porque específicamente se plantea que los tribunales de discusión, son los tribunales de Santa Rosa”.









“Tanto en el convenio de prórroga, como el de rescisión, aparece que ante cualquier duda, reclamo, intervienen los tribunales de Santa Rosa. Respecto de ese juicio (de las asociaciones de discapacidad por la accesibilidad en el transporte urbano), es un juicio donde la sentencia salió en la gestión anterior, pero no forma parte de este convenio”, señaló Mediza en declaraciones radiales.

“No lo escuché a Pera, pero el se toma de una palabra, donde la empresa no le puede reclamar más nada a la municipalidad y quiero aclarar que hay una carta documento de la gestión anterior, donde la empresa reclama importantes montos, cerca de 10 millones de pesos, como por ejemplo, responsabilizándola de la rotura de sus micros, porque las calles están rotas. Son varios argumentos”, dijo Mediza. “La empresa renuncia a eso y la municipalidad lo que dice es que renuncia a eventuales reclamos que le puede hacer a la empresa. La palabra eventual está puesta ante algunas circunstancias que pudieran aparecer con el contrato y que hoy no es una cosa cierta”.

“Ese juicio de lo que se habla, es una cosa cierta, con sentencia. Lo único que no está es determinado el monto. En consecuencia, la vinculación de la municipalidad y la empresa en ese juicio, es algo que nace por la ley y es una responsabilidad solidaria. Pero toda esa situación no se modificó y es la que lamentablemente la gestión de di Nápoli y todos los santarroseños, heredamos”, agregó a periodistas de Radio Noticias.

“Creo que esto es una excusa para no votar. Porque, por lo que vi ayer, y no lo digo como chicana, ellos apoyan la modificación del objeto social del EMHSU, la posibilidad de la creación del EMTU y fijan posición en el recinto del convenio de rescisión. Ahora, ese convenio de rescisión, es un proyecto de ordenanza que contiene tres objetos en un mismo instrumento jurídico”, explicó el secretario de gobierno de la comuna.

“El primer objeto es la rescisión sin indemnización para la empresa ni para la municipalidad, que está basado en un artículo del pliego de concesiones. El segundo objeto es la incorporación de los trabajadores de Autobuses a la municipalidad y el tercer objeto es la locación de veinte unidades, diecinueve micros y una combi con accesibilidad para discapacitados. Si uno no vota esta ordenanza con estos tres objetos, en realidad está votando en contra de la municipalización del servicio, están solo creando una estructura que genera una expectativa a futuro”, afirmó Mediza.

“La palabra eventual en el contrato es un hecho que puede suceder, que no es un hecho cierto ni está presente, es algo que puede llegar a aparecer. Por eso esta palabra fue puesta de esta manera, para que no involucrara a este juicio, que es cosa cierta, ya hay sentencia, ya está firme. Es una cosa cierta. Ese juicio del que hablan, ya tiene sentencia firme, no hay nada de eventual”, explicó Mediza.

“Eso Pera lo sabe. Interpreto que es la excusa que le permite no votar la municipalización. A mí me parece que se les escapó la tortuga. La empresa Autobuses viene presionado por más subsidios al poco tiempo de llegar y ellos soportaron cuatro años de presión, hasta soportaron un lockout patronal y siempre terminaron cediendo a las exigencias de la empresa”, dijo.

“Y nosotros, el intendente di Nápoli, en cinco meses de gestión activó los mecanismo necesarios para tomar una decisión que a todas luces es histórica, no solo porque la tomó di Nápoli, sino porque implica una modificación estructural que cambia todo”, afirmó Mediza.

“Ellos cada vez que hablan dicen que había que municipalizar, en el 2007, en el 2013, pero no lo hicieron. Esa es la tortuga. Vienen con ganas de hacerlo hace años y terminamos haciéndolo nosotros, por di Nápoli, hace cinco meses”, aseveróel secretario de gobierno.

Por otra parte, Mediza relativizó la crítica de la oposición, por no haberlos consultado sobre el contrato de rescisión. “Es un tema que el equipo de gestión de di Nápoli viene trabajando hace mucho tiempo. Cuando trabajábamos en el Cepam, una de las comisiones que trabajaba, lo hacía para municipalizar el servicio y en campaña, tanto Luciano como Paula, lo manifestaron en muchas ocasiones”, dijo.

Para el secretario de gobierno, la empresa Autobuses Santa Fe tiene capacidad de firmar este contrato de rescisión a pesar de estar concursada. “El convenio del pliego de concesión lo firmó el gerente general de entonces y cuando vimos esa situación, exigimos que el convenio de rescisión también lo firme el gerente general actual, que sea la misma entidad el que firma la concesión que el que firma la rescisión y para eso fue necesario que se enviase un acta y un contrato social que estuvo a la vista y que fue revisada por el escribano que se constituyó al efecto y constató”.

“Además hay otra cuestión que las unidades están afectadas a un servicio público esencial y en el artículo dos del proyecto de ordenanza, ponemos que sea de orden público y estos elementos bloquean el fuero de atracción, es decir que este fuero no tenga la misma entidad ante una ordenanza de orden público y a decisiones que van dirigidas a un servicio esencial. Es una discusión jurídica que llevará, al menos un año y al terminar el año, tenemos la empresa montada”, explicó Mediza.

“Por otra parte, uno trabaja en base a lo que tiene. Otra cosa que sostiene la oposición y lo dijo la concejala Giorgis, es que la empresa abandona el servicio, pero esto no es así. La empresa se quería quedar y lo que quería, era más plata. Nosotros dijimos plata no y lo que queremos es la rescisión del convenio de mutuo acuerdo”, dijo el secretario de gobierno.

“Nuestra idea es brindar un servicio confiable y sabemos que el medio no será nada fácil y habrá un montón de situaciones hasta que la empresa empiece a funcionar con las expectativas del intendente. Siempre es mejor que el servicio lo preste el municipio y no una empresa privada. Si esperamos las condiciones ideales para prestarlo, esas condiciones nunca llegan y esa es la diferencia entre nosotros y la oposición. El intendente, cuando vio este problema, cortó por lo sano. Es una decisión valiente, que tiene sus riesgos, que será difícil llevar a la práctica, que tendrá obstáculos, pero también un amplio consenso social. Es una necesidad de la ciudad y le devuelve al Estado un rol importante”, indicó Mediza.

“Quienes gobernaban antes tenían un proyecto ideológico, tanto en la Nación como en la municipalidad de Santa Rosa, que minimizaba al estado, lo desguazaba, era un Estado que no le sirviera a la sociedad y encontramos el Estado así, debilitado”, señaló el secretario de Gobierno.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios