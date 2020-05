Pera Ibarguren tildó de machista a un diario: “No hay gataflorismo”

El presidente de la bancada opositora cuestionó el machismo del titular de tapa de La Arena y volvió a sugerir que la comuna local pretende beneficiar a una empresa que históricamente fue vinculada a un ministro de Cristina Fernández y ahora, de Alberto Fernández.

Según la oposición, el contrato para rescindir el servicio del transporte urbano firmado por di Nápoli puede perjudicar a la municipalidad de Santa Rosa, que podría verse obligada a pagar el 100% del juicio que distintas asociaciones de discapacidad hicieron contra Autobuses y el municipio por la accesibilidad en el transporte urbano.

El edil del Frepam, Pablo Pera Ibarguren, negó que haya una contradicción en el bloque de la oposición, al no apoyar el contrato de rescisión de Autobuses Santa Fe y sí la municipalización del transporte urbano.

“No es una contradicción. Pero primero quiero repudiar al titular que presenta el diario La Arena en el día de hoy, que hace referencia a refranes de carácter machistas que en el 2020, no deberíamos estar hablando, y que plantea una posible contradicción nuestra, al no acompañar el despacho de la rescisión, pero sí acompañar la posibilidad de que la municpalidad gestione el servicio de transporte”, dijo en declaraciones radiales.









“Nosotros decimos que no hay una contradicción. Tenemos observaciones a los términos en los cuales este contrato de rescisión fue firmado por el intendente. En general, en las concesiones públicas, primero se analizan los términos en el Concejo Deliberante y luego se autoriza al intendente a firmarlo. En este caso, fue al revés, el Intendente firmó el contrato de rescisión y luego lo mandó al Deliberante para su aprobación y no se pueden hacer aportes a la rescisión contractual”, explicó Pera Ibarguren.

“Lo que nos preocupa de ese contrato son algunos punto técnicos, como por ejemplo que el concursable, Autobuses Santa Fe, dudamos que tenga la capacidad de firmar ese contrato, sin una autorización del juez concursal o la sindicatura, que se establece en la Ley de Concurso de Quiebra”, agregó.

“Luego nos quedan ciertas dudas, en función de protección de los intereses de la municipalidad. En este caso, se habla en términos generales que la municipalidad de Santa Rosa no podrá reclamarle a la empresa ninguna eventual deuda que la municipalidad debiera, como por ejemplo aquellos pagos que la municipalidad debiera abonar, como los juicios de las asociaciones de discapacidad. Eso no queda claro en el convenio de rescisión, que la municipalidad le pueda reclamar a Autobuses lo que hubiera pagado. Y son juicios de sumas exorbitantes. El juicio ya se perdió. El municipio está condenado a pagar una suma de dinero y está en trámite la materialización de esos pagos”, agregó.

“La empresa podría no pagar este juicio que ya perdió y ahora las asociaciones de discapacidad, podrían reclamarle al municipio si Autobuses no paga la parte que le corresponde y este contrato de rescisión, le impide a la municipalidad recuperar el 50%”, explicó a periodistas de Radio Noticias, del grupo mediático tildado de machista.

Para Pera Ibarguren, las asociaciones de discapacidad, al ser una deuda solidaria, podrían reclamarle a la comuna la deuda que no pague Autobuses. “Al ser una deuda solidaria, aquella persona a la que se le debe, le puede reclamar el 100% de la deuda a cualquiera de las partes, que en este caso son Autobuses Santa Fe y la municipalidad de Santa Rosa. Es decir que puede reclamar el 100% de esa deuda. Esto es legal y posible y entendemos que la municipalidad, con este convenio de rescisión, se quitó la facultad de reclamar eventualmente ese 50% de Autobuses. Y hablamos de liquidaciones de millones de pesos”, advirtió el edil del Frepam.

“Y todos estos puntos no se pueden analizar. No hay discusión del contrato que firmó el Intendente y no hay posibilidad de modificaciones. Lo que decimos es que se podría haber rescindido en otros términos y dar participación, como pedimos desde el primer momento, a los distintos bloques para hacer aportes. Somos conscientes de cómo negocia la empresa, sé que no es fácil, pero tenemos el convencimiento de que si hubiéramos estado todos juntos, estas cuestiones podrían haber quedado más claras”, explicó Pera Ibarguren.

“Ayer no se pudieron aclarar estas dudas. Por eso, nuestro bloque no va a acompañar esta rescisión. Consultamos si se había pedido autorización judicial respecto al concurso y la respuesta fue clara, que no se había pedido, por el no funcionamiento de la justicia. Es una normativa legal que no se cumplió. Por eso, no es que nos oponemos a la rescisión, sino a los términos. Se podrían haber barajado otras alternativas, como que el Ente Municipal prestara servicio en algunas líneas y llegar al finalización conla empresa y que no implique la pérdida de derechos para la municipalidad, como entendemos que se ha realizado en este convenio”, afirmó.

“Para nosotros, la pérdida de derechos, en cuanto a los juicios de las asociaciones, ya se perdió y está en pago de ejecución lo que debe la municipalidad y la empresa, pero entendemos que con este convenio de rescisión, el 100% se tendrá que hacer cargo la municipalidad”, argumentó el edil del Frepam.

“La empresa tiene bienes, pero en una masa concursal las distintas asociaciones podrán reclamar el 100% a la municipalidad de Santa Rosa o el 50% a la municipalidad y el 50% a Autobuses. Lo que no podemos atar a la municipalidad a la decisión o no de unas asociaciones”, dijo Pera Ibarguren. “Para nosotros, esto deslinda responsabilidades a la empresa y por eso no acompañamos”, reiteró.

“Por eso, queríamos aclarar que no hay gataflorismo como se expresa. Repudiamos este tipo de expresiones machistas y por el contrario acompañamos la posibilidad de que el Ente Municipal de Servicios Públicos, preste el servicio de transporte, porque entendemos que esta ha sido la política del Frepam desde hace varios años y se había plantado en el 2013, antes que venga Autobuses´. ¿Cómo no vamos a acompañar esa iniciativa? No veo contradicciones en ese sentido”, cerró el concejal del Frepam.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios