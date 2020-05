Tapaboca: Ponételo por precaución, pero con escaso beneficio

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, confirmó que para el coronavirus el uso del tapaboca, tapaoreja y tapanariz, aporta muy poco en las personas que no están en la población de riesgo o con síntomas de la enfermedad.

Mario kohan fue uno de los primeros en oponerse al uso de tapabocas hasta que el gobierno provincial tomó otra determinación, y se sumó a la decisión de obligar a que todas las personas lo lleven.









Ante esa situación, el ministro Kohan dijo que “en esos casos, donde no tienen síntomas ni son población de riesgo, se recomienda el uso por precaución. Ahora en La Pampa es obligatorio”, aclaró en declaraciones al canal Somo La Pampa.

Pero, añadió que “se dice que se tiene que usar porque si significa un beneficio del 1 o del 5%, no deja de ser un beneficio”, se conformó.

“Yo fui uno de los primeros en oponerme, pero tenía que ver con la no circulación de otro tipo de virus como el de la influenza. Porque está claro que el tapabocas es para que yo me proteja de usted y a usted de mí. Pues bien, si mantenemos el distanciamiento no es necesario el uso”, aseveró a la prensa en el ingreso a la Legislatura pampeana.

El tapabocas es obligatorio en La Pampa desde el 9 de mayo pasado.

Informe.

El ministro de Salud hizo las declaraciones esta mañana antes de ingresar al recinto de la Cámara de Diputados para informar sobre la situación epidemiológica en la provincia.

Varios y varias legisladoras y el titular de la cartera sanitaria, se mostraron sin tapabocas.

La Pampa lleva más de 30 días sin casos positivos y no hay circulación social de coronavirus. Hasta el momento hubo 5 contagios, cuatro en Santa Rosa y uno en General Pico, todos por haber viajado o haber tenido relación con personas que viajaron al exterior.

Hoy las 5 personas se recuperaron y se encuentran en buen estado de salud.

