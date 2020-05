“Ziliotto ha demostrado conducir la provincia en tiempos verdaderamente difíciles”

El vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, se refirió a las decisiones tomadas por el Gobierno Provincial desde el inicio de la cuarentena hasta estos días, y opinó sobre la recepción que han tenido tanto en la sociedad como en los diferentes partidos que componen el arco político de La Pampa.

“Más allá de lo que uno pueda pensar, son medidas –tanto en salud como en seguridad- que han sido aceptadas por toda la sociedad y todo el plano político. Desde que han ingresado los proyectos que envió el gobernador de La Pampa, hemos podido sesionar, algo que a mí como presidente de la Cámara me resulta altamente gratificante”, dijo en declaraciones con la prensa.

En este sentido, manifestó que “la oposición ha acompañado todo lo realizado, por eso podemos decir que La Pampa no solo está capacitada para enfrentar la pandemia con nuestras autoridades de salud y nuestro gobierno, policía y sociedad, sino también está preparada desde el punto de vista institucional, con todo el espectro político que conforman aquellos partidos que tienen representatividad”.

Por otro lado, se le consultó a Fernández qué actividades se están realizando desde el Poder Legislativo, y en cuánto tiempo calcula que va a funcionar con normalidad. “Eso va a depender de lo que decida el Ejecutivo en conjunto con las autoridades de Salud”, dijo y siguió: “Nosotros tenemos planteado tener un trabajo administrado, obviamente con la excepción de los mayores de edad”.

Asimismo, adelantó que “hemos hablado con los presidentes de bloques para ir levantando de a poco, y para que algunas comisiones empiecen a funcionar con los distanciamientos correspondientes, con el objetivo de empezar a tratar algunos temas como la Ley de Agroquímicos, y proyectos que se han ido presentando y que hay que ir sacando”.

En otro orden de cosas, se le preguntó al vicegobernador su opinión con respecto a quién debe ser el próximo presidente del Partido Justicialista. “He visto varios opiniones, pero no es momento para discutir eso. Estamos abocados a la tarea de la pandemia”, dijo y aclaró: “Igualmente, si me preguntas, creo que no debería haber ninguna discusión cuando llegue el momento, porque no hay ninguna duda de que el gobernador debe presidir el Partido Justicialista, ya que Ziliotto es garantía de unión y conducción”, declaró.

Por último, Fernández insistió en que “ahora no se deben discutir temas políticos, pero para el momento que llegue -cuando volvamos a la normalidad-, en lo personal creo que debe ser el compañero gobernador, no solo por una cuestión de casuística, sino porque ha demostrado conducir la provincia en tiempos verdaderamente difíciles”, concluyó.

