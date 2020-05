Acompañan la municipalización pero temen por juicio multimillonario contra Santa Rosa

El bloque del FrePam se manifestó a favor de la estatización del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros pero responsabilizó a di Nápoli por no exigir que Autobuses Santa Fe pague los 10 mil millones de pesos por el juicio que ganaron las ONG.









En una jornada histórica, el Concejo Deliberante de Santa Rosa trata la estatización del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. Se creará un ente municipal como el de la basura para manejar este servicio esencial.

“Tenemos dudas con los términos de la recisión porque consideramos que hay cuestiones procedimentales que se debieron hacer de otra manera, como el tema concursal. Creemos que no podía firmar esta recisión sin la autorización de la sindicatura y el juez”, dijo el presidente del bloque del FrePam, Pablo Pera Ibarguren.

“Otra es el tema de los derechos de la municipalidad que está renunciando a reclamar a partir de esta recisión. Debe ser entendida esta posición porque no hemos tenido ninguna participación en la recisión contractual”, añadió.

“En general vamos a acompañar la municipalización. Solo no acompañamos la recisión contractual. Como concejales tenemos la responsabilidad de salvaguardar los dineros públicos”, destacó.

“Se han aclarado ciertas cuestiones en el contrato de recisión, pero se puso taxativamente que la municipalidad no renuncia a cobrar las tasas, las multas y consideramos que se debió haber puesto que la municipalidad no renuncia a cobrar este juicio particular de las ONG por la accesibilidad en el transporte urbano”, dijo sobre un juicio que hicieron distintas organizaciones a la municipalidad y a la empresa por no garantizar la accesibilidad en el transporte urbano de pasajeros.

