La cuarentena flexibilizada reactivó la producción de naftas

YPF es la principal refinadora del país y utiliza el 55% de su capacidad de tratamiento. Directivos observaron una paulatina «recuperación de la demanda» de naftas.

De a poco el circuito económico comienza a moverse y la flexibilización de las condiciones de la cuarentena en todo el país impulsó una paulatina recuperación en el sector de la refinación de combustibles. La mayor utilización del parque automotor en todas las provincias, logró que YPF, la principal refinadora del país, empleara desde la semana pasada 55% de su capacidad para tratar crudo.









En abril, la utilización promedio había sido del 47%, con momentos donde no se procesó crudo en las instalaciones que la petrolera tiene en Plaza Huincul, una de las tres refinerías de la empresa junto con Luján de Cuyo y La Plata, un conjunto con el que en condiciones normales puede procesar 320 mil barriles diarios de crudo.

“Afortunadamente, a partir de la semana pasada debido a la recuperación de la demanda, reanudamos las operaciones en Plaza Huincul y nuestras tres refinerías ahora están operando alcanzando una tasa de utilización del 55% a partir de la semana pasada. También logramos exportar petróleo crudo y productos refinados compensando la reducción de la demanda local. A pesar de este contexto y de seguir protocolos estrictos, mantenemos completamente operativa nuestra red minorista”, precisó el martes 12 de mayo en una comunicación con inversores Sergio Giorgi, el vicepresidente de Estrategia, Desarrollo de Negocios y Relaciones con Inversores de la petrolera, que acompañó en ese encuentro virtual al presidente Guillermo Nielsen y el nuevo CEO Sergio Affronti.

“Terminamos en abril con una disminución del 72% en combustibles y 38% en diesel en comparación con el mismo mes de 2019”, planteó el directivo el difícil cuadro de situación que impactó en la principal fuente de ingreso de YPF, que tiene una cuota del mercado cercana al 55%.

Giorgi afirmó que “la cuota de mercado de nuestros productos premium se mantuvo por encima del 60%”. Las ventas locales de productos refinados, como el combustible para aviones y el fuel oil,”también se vieron afectadas por una menor demanda impulsada por el cierre”.

Por otra parte, según publicó LM Neuquén, la empresa pudo “aumentar volúmenes de exportación en un 13% en comparación con el primera trimestre del año pasado, con mayores ventas de fuel oil y nafta virgen” entre otros productos.

Al referirse a la demanda interna de crudo y el nexo habitual que la empresa mantiene con productoras que no tienen instalaciones para refinar, el directivo indicó que la situación de que la empresa no esté ocupando toda su capacidad instalada para tratar crudo implica que “no estemos comprando petróleo a terceros y probablemente no lo haremos por algún tiempo”.

