UTA advierte que podrían profundizarse las medidas de fuerza si no cobran los choferes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) analiza la posibilidad de hacer visibles las protestas para cobrar la totalidad de los salarios adeudados por las empresas.









Tanto Autobuses Santa Fe S.A., prestataria del servicio en Santa Rosa, como Dumas, que hace el recorrido Santa Rosa – Toay, recibieron los subsidios nacionales pero continúan sin pagar el salario a sus trabajadores.

«El paro sigue hasta que nos paguen», dijo José «Gallego» Álvarez, secretario adjunto de UTA La Pampa. Además no descartar la posibilidad de alguna medida para visibilizar el reclamo salarial.

Este jueves el Consejo Directivo Nacional de UTA respaldó el cese de actividades que llevan adelante las distintas seccionales por el incumplimiento de la patronal.

«Se sigue incumpliendo con el pago a los trabajadores y requerimos, tanto a los empresarios como al gobierno, la inmediata solución de esta cuestión que ya es insostenible», señaló.

«Empresarios y gobierno son los responsables de encontrar soluciones y explicarle a los trabajadores por qué no se les abona su salario, cuando son reconocidos por la población en general como los primeros en la línea de fuego de la pandemia, que son quienes transportan al personal esencial a los centros de salud, fábricas, y demás actividades y establecimientos prioritarios», reclamó.

«¿Cómo sobreviven el trabajador y su familia sin dinero para comprar alimentos, pagar un alquiler y los servicios (es decir lo básico) si no se percibe el salario?», planteó el gremio.

Frente a esta situación exigió una «solución inmediata» al gobierno nacional y los gobiernos provinciales que «son políticamente responsables de que los trabajadores no perciban sus haberes, y para peor en este contexto el empresariado amenaza con reducción de servicios y suspensiones de trabajadores».

«Reclamamos entonces a todos que se hagan cargo de sus responsabilidades políticas y sociales, y que se abstengan de cualquier medida que atente contra los trabajadores, sus fuentes de trabajo y sus salarios», aseveró.

«Exigimos a los responsables una respuesta inmediata (RES NON VERBA, hechos no palabras), y advertimos que las medidas podrían profundizarse aún más si no se abonan inmediatamente los haberes adeudados a todos los trabajadores de nuestro sector», señala el comunicado de UTA.

