Choferes protestaron por salarios adeudados: “las empresas cobraron los subsidios y tienen de rehenes a usuarios y trabajadores”

La UTA realizó esta mañana una protesta en los galpones de la empresa Dumas. Reclaman el pago de salarios de abril. Sigue el paro por tiempo indeterminado y tanto Santa Rosa, por Autobuses Santa Fe y la línea que une la capital pampeana con Toay, están sin servicio de pasajeros.

Este viernes, choferes agremiados en UTA protestaron en la sede de la empresa Dumas, ante la falta de pago de sus haberes de mayo.









“Estamos protestando en Dumas, porque no nos han pagado la totalidad de los salarios. Tenemos charlas todos los días y nos dicen que no tienen plata, yo creo que no es así”, dijo a Plan B el secretario adjunto de la UTA, José Alvarez.

“Ellos dicen que van a esperar que las cámaras empresariales decidan, para ver cuándo van a pagar y cómo van a pagar, cuando acá sabemos que Dumas viaja completo todos los días. Y en el libro del empresario, hay ganancias y pérdidas. Este es un mes que les toca perder”, agregó.

“Por otra parte, nosotros estamos pidiendo ayuda a los gobiernos provinciales y nacionales, algo que tendría que hacer la empresa y no lo está haciendo”, dijo Álvarez.

“Acá, en el caso de Dumas, hay 80 familias en juego, entre administrativos y taller. No se ha cobrado el salario de abril. Se entregaron $8000 el viernes pasado, luego de muchas negociaciones. Luego $13.625 el lunes y dijeron que no iban a pagar más, hasta que las cámaras no se expidan, que pueden tardar diez o veinte días y nosotros estamos sin el salario”, afirmó.

—¿Y qué pasa en el caso de Autobuses Santa Fe?

—Pagó el 50% de los salarios. A las dos empresas les llegaron los subsidios nacionales y no pagan los salarios. Dicen que hay gastos operativos.

—¿Cuándo se iniciaron estas medidas de fuerza?

—Las iniciamos el martes y vamos a seguir con medidas de fuerza hasta que no paguen los salarios, no vamos a salir. Ellos cobraron los subsidios y tienen de rehenes a usuarios y trabajadores. Con esos subsidios tendrían que haber pagado y la línea Santa Ros-Toay, debería haber salido.

—¿Alguna reflexión sobre lo que aprobó ayer el Concejo, sobre la municipalización del transporte urbano?

—Nosotros veníamos trabajando para que se hiciera eso. Nos sacamos un peso de encima con Autobuses Santa Fe. Estamos contentos, vamos a hacer lo posible para mejore el servicio por medio del Ente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios