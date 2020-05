Reclaman más control y “duras sanciones” contra las “avivadas” de los hipermercados

El diputado provincial de la UCR, Mauricio Agon, aseguró que las cadenas de supermercados de Santa Rosa incumplen con la prohibición de comercializar productos de bazar y electrodomésticos fuera del horario de 14 a 18 horas.









El legislador denunció la infracción luego de recibir reclamos de los titulares de pequeños y medianos comercios locales por la falta de control de las autoridades provinciales.

«Los hipermercados de la ciudad de Santa Rosa, incumplen deliberadamente con el decreto provincial 764, comercializando productos tales como bazar, ropa, electro domésticos y demás, fuera del horario de 14 a 18 hs. tal como lo indica dicho decreto», expresó Agón.

Hasta el día 30 de abril las grandes superficies comerciales podían comercializar solo mercadería y productos de primera necesidad, sin embargo tenían prohibida la venta de bazar, ropa, juguetes, repuestos, librería, electrodomésticos y similares, por esto es que se veían fajas de seguridad que impedían la venta de estos productos a los clientes.

Desde el 1 de mayo se autorizó al resto de los comercios de productos no esenciales, que estuvieron cerrados hasta esa fecha, a poder abrir sus puertas de 14 a 18 hs (desde el próximo lunes será desde las 13 a 18), manteniendo las medidas sanitarias vigentes.

«Todo está muy claro y no merece interpretación alguna, los hipermercados no podrían vender productos no esenciales fuera del horario de 14 a 18 hs., si esto ocurriera sería una inequidad por demás irrazonable en perjuicio del resto de los comercios que hasta el 1 de mayo estuvieron cerrados y que a partir de esa fecha solo pueden trabajar de 14 a 18 hs., como por ejemplo las tiendas de ropa, bazar, entre muchos otros», señaló el diputado radical.

Por esto, solicitó con urgencia «la intervención de la autoridad de aplicación y control dependiente del Poder Ejecutivo Provincial y de la Municipalidad de Santa Rosa, para que se inspeccione, compruebe y sancione con la máxima dureza a estas grandes superficies comerciales que con estas “avivadas” violan el decreto provincial, perjudicando al resto de los comercios que tienen limitado su horario de trabajo y que estuvieron más de 30 días cerrados a raíz de la emergencia sanitaria».

