De Vermont a La Pampa: El relato de una pampeana que cumple cuarentena

Iara Talmon es estudiante de Psicología de la UBA y estuvo viviendo desde diciembre del año pasado en Vermont, Estados Unidos, con una visa de trabajo por 3 meses. Cuando estalló la pandemia y se endurecieron las restricciones de vuelos quedó varada en ese país.

Hace menos de una semana que pudo regresar a La Pampa y está cumpliendo el aislamiento de 14 días en una habitación de un hotel. Allá convivió en una casa con 6 personas, una de ellos cuando llegó a su país de origen dio positivo de Covid-19, pero asintomático. A ella le hicieron el test ayer y dio negativo. Ninguno de los que vivía en esa casa se contagió.









La joven había viajado en diciembre de 2019 a trabajar durante las vacaciones en un centro de Sky, en la ciudad de Vermont, a 3 horas de Nueva York, epicentro del Covid-19 de ese país y del mundo.

Hace pocos días llegó a Argentina en un vuelo desde Miami y se inscribió en el programa «Regreso a casa» para poder volver a La Pampa. Ya lleva 4 días de los 14 que debe cumplir de aislamiento, en una habitación del Hotel UNIT de Santa Rosa.

“Yo estaba en un pueblo chico y hubo muy pocos casos. Pero estaba todo cerrado, salvo farmacias y supermercados”, contó.

“Mi contrato de trabajo terminaba en marzo. Tenía vuelo para el 7 de abril, luego lo adelanté a marzo y a partir de ahí empezaron a cancelar los vuelos. El último nos lo dieron para el 3 de junio y el gobierno argentino nos dijo que recién el 1 de septiembre íbamos a poder volver”, relató.

«Yo tenía vuelo en LATAM, que había empezado con los vuelos de repatriación. Vos te anotabas en una lista del Consulado y a partir de ahí se armaban listas de prioridad de acuerdo al grupo de riesgo. Nos anotamos en marzo y recién llegamos al país el domingo”, describió.

Mientras tanto estuvo viviendo junto a otros 6 personas en una casa. Los trámites para el regreso en un comienzo fueron complicados. “Nosotros llamábamos todos los días al Consulado, nos decían que ellos no vendían vuelos y que llamemos a la aerolínea, y al revés. Era cuestión de insistir hasta que te metían en un vuelo”, describió sobre las vueltas que les dieron hasta que lograron ser incluidos en un vuelo que los trajera de regreso.

Todos los vuelos de Estados Unidos a Argentina salen de Miami, donde se realizan los primeros controles de protocolo antes de volar. «Llegamos al aeropuerto, nos hicieron formar en fila, luego nos tomaron fiebre, y recién después pudimos despachar las valijas para después embarcar», contó Iara.

Sobre los controles en Argentina relató que «se repitió el procedimiento con médicos y tuvimos que firmar una documento en el que te preguntaban si tenías síntomas”.

¿Vos tuviste síntomas o los que estaban con vos?

-No, por suerte. Un chico de Paraguay si. Le hicieron el test cuando llegó a su país y le dio positivo, pero asintomático. A mi de hecho me lo hicieron ayer y me dio negativo.

¿Vivían en la misma casa?

-Si, todos vivíamos en la misma casa. Ninguno se contagió.

¿Cuál es tu vivencia personal del regreso a La Pampa?

-Llegamos a las 3 de la mañana, en un micro que salió de Ezeiza, un viaje de 18 horas aproximadamente y cuando llegamos nos estaban esperando con comida. Nos tratan muy bien, nos llaman para preguntarnos como estamos, si tenemos algún síntoma. Comemos 4 comidas por día. Otros amigos que llegaron de otras provincias también me dijeron lo mismo.

¿Podes salir de la habitación?

-Solo al pasillo a buscar la comida y después estás encerrado.

¿Cómo lo sobrellevas?

-Si. Con la Tv, mirando series, también leyendo materiales que tengo de la Facultad. Por ahora se lleva bien.

¿Cómo fue el test de Salud?

-Primero me preguntaron si tenía síntomas y les conté que estuve con una persona que dio positivo y vinieron ayer por la mañana. Me hicieron el hisopado por nariz y garganta, y el resultado estuvo mas o menos para las cuatro de la tarde. Negativo.

¿Seguís estudiando?

-Si, nosotros estamos teniendo clases virtuales. Nos informaron que en junio ibamos a empezar con clasese presenciales, después eso quedó trunco. Y ahora no sabemos muy bien como seguirá el calendario académico. Hacemos trabajos y parciales domiciliarios pero sin nota.

