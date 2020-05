Casa alquilada para personas de escasos recursos: “No tiene una sola ventana con vidrios”

El concejal radical Guillermo Coppo repudió el estado deplorable de una vivienda para personas de escasos recursos que alquila el municipio piquense a través del área de Acción Social.

Coppo hizo una recorrida por las viviendas que alquila el municipio de General Pico: “frente a la negativa constantes de parte de la presidenta del bloque Frejupa, de mostrarnos los informes socioeconómicos del área social, decidí ir directamente a ver como estaban viviendo las personas y cuál es el estado de las casas”.

Sobre la situación indicó que “Es gravísima. Una de estas viviendas está en condiciones inhumanas para habitar, donde no cuenta con servicios de agua, luz y gas, no tiene una sola ventana con vidrios. Las paredes están partidas, con mucha humedad, los techos totalmente rajados y con pedazos de mamposterías caídas, lo mismo que los techos de madera y una cocina destruida”.

“Es decir el estado edilicio propio de una casa para derrumbar, podemos afirmar que la Municipalidad de General Pico alquila un “tapera” y le importa poco como viven las personas ahí.”

Responsables: “Aquí es la Secretaría de Bienestar Social quien está metiendo a vivir a una persona a una tapera, violentando el derecho a una vivienda digna que establece la Constitución Nacional. No hay justificativo para esto, saben lo que sucede y lo peor es que no les importa, miran para el costado, no intervienen, dejan que suceda lo más cruel que es llevar a que una persona viva en una condición inhumana, a los sectores más vulnerables de esta sociedad hay que sacarlos de eso, no hundirlos más.”

Continuo en su análisis: “Hay varios puntos a tener en cuenta en este caso, por un lado, lo económico y jurídico, donde se está renovando un contrato que aduce que la vivienda está en “buen estado de conservación y mantenimiento” y que la Municipalidad tendrá que devolverlo en tales condiciones, es decir que estamos asumiendo la responsabilidad de devolver algo en perfecto estado cuando se lo recibe para demoler directamente.

Los datos: “se está asumiendo un compromiso de pago por $11.500 los primeros seis meses, $13.225 los segundos seis meses, $15.200 los terceros seis meses y concluye pagando $17.500, es decir un total de $344.550 más las tasas municipales por algo que no tendría que ser habitado por nadie.”

El concejal radical cerro con lo que más le preocupa: "Independientemente de cómo se gastan los recursos de los vecinos, lo más importante acá es lo humano y en las condiciones indignas que la Municipalidad de General Pico permite que viva esta persona. Es perverso lo que se ve, el Estado se tiene que hacer presente para solucionar los problemas de los vecinos con derechos vulnerados y no ser el propio Estado quien se los vulnere".

