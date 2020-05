Piden un Comité de Crisis para Santa Rosa

La concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera, presentó un proyecto de ordenanza para la creación de un Comité de Crisis en Santa Rosa.

La edil destacó que es algo que “tendría que haber estado desde el primer momento por iniciativa del Departamento Ejecutivo”.

Comentó que “era indispensable su pronto tratamiento, ya que consiste en la creación de un instituto novedoso para nuestra ciudad y totalmente eficaz al momento de resolver las problemáticas que se manifiesten”.

El proyecto fue presentado para su tratamiento sobre tablas en la misma sesión, pero lo pasaron a comisión “con la excusa del Sr. Francisco Bompadre, de que va a demandar tiempo su análisis y que no es fácil sacarlo, (aclaro, es un proyecto de cinco artículos); esto no es más que un mero intento del oficialismo de desconocer la realidad y la tremenda crisis y dolor humano que existe en Santa Rosa y que va a salir a la superficie agravado cuando la cuarentena pase”, dijo Castañiera.

“Ante la crisis humanitaria que existe, en términos de sufrimiento, no solo por el contagio del virus Covid-19, sino por todas las consecuencias que esto genera; hambre, necesidades y pérdidas de puestos de trabajo, es que tendría que estar funcionado el comité de crisis en el municipio de Santa Rosa, como funciona en casi todas las localidades pampeanas, en donde el intendente con los integrantes del Concejo Deliberante estén al tanto de cada una de las situaciones de la realidad social, para de esa manera incluso buscar la equidad a la hora de la distribución de los alimentos, no como lamentablemente se ha hecho, de entregar varias veces alimentos a los mismos destinatarios y nunca a otros; donde han entregado bolsones para su reparto a punteros políticos, donde en disidencia con lo dicho por el Concejal Rodríguez Vega para el cual no es necesaria la creación del Comité de crisis porque se estaban ocupando personas idóneas, siendo esto un nuevo desprecio a la representación popular, formando parte de lo que quieren ocultar con menoscabo a los ciudadanos, que son los que saben la que no se está haciendo lo que corresponde ante esta crisis humanitaria”.

Continuó indicando que el municipio “debe estar a la cabeza de esta problemática y en contacto con la sociedad, y se está privando a la ciudad de éste funcionamiento que es fundamental y por ello he presentado un proyecto de ordenanza para dicho fin. El día martes tendrá su tratamiento en comisión y espero que el resto de los concejales entiendan la necesidad y la urgencia de su creación, y que reflexionen en la necesidad de poner en funcionamiento esta herramienta en beneficio de la comunidad”.

Finalmente expresó que “Ponemos esto en conocimiento de la población, porque son los partícipes necesarios y los principales afectados por ineficaces políticas sociales que no permiten tener una distribución equitativa de los recursos del estado”.

