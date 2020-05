El ‘Panza’ a Lammens: “hay que pensar en cómo reactivar a los clubes y no romperse la cabeza en los equipos grandes”

El conductor del programa Goles Pampeanos, Ernesto Susvielles, se refirió a las declaraciones del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, sobre que el fútbol de Primera División podría jugarse en provincias donde tengan contagio nulo o controlado de coronavirus: “pensar en llevar el fútbol al interior, será lo mismo, porque el hincha no podrá ingresar a las canchas”. Además, le solicitó agilizar: “los trámites de su gestión a subsidios a los clubes para que puedan seguir viviendo o al menos sobrevivir”.

El domingo el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, opinó que no sería “una locura”, agregando que “Habría que testear a todos los que van y mantener a todos aislados en un hotel”.

Frente a estas declaraciones el ex jugador y entrenador, Ernesto “Panza” Susvielles salió a manifestar que “La verdad que no me termino de sorprender con las declaraciones…, cuando en realidad tendría que estar analizando en cómo se va restructurar todo el deporte de nuestro país, se ha puesto a ‘pensar’ en llevar el fútbol al interior, que en realidad va ser lo mismo, porque el hincha no podrá ingresar a las canchas y serán pocos los que podrán disfrutar de ese espectáculo, y los del interior ‘SI PAGAMOS’ podremos verlo por TV”, indicó.

El referente del fútbol pampeano continuó diciéndole a Lammens que “Sí estaría bueno que agilice los trámites de su gestión (subsidios a los clubes) para que puedan seguir viviendo o al menos sobrevivir, porque en las provincias hace 60 días que no hay actividad de nada y no solo fútbol está triste y mal, el resto de los deportes están en la misma situación”.

“Además, si se lleva el fútbol al interior, me gustaría preguntarle: ¿qué hacemos con los equipos de provincia?, ¿qué hacemos con los jugadores, con los DT? -que si bien la mayoría no vive del fútbol, pero que a muchos ayuda para mejorar su situación. Señor ministro con todo respeto tendría muchas más preguntas, pero ya está”.

Finalmente expresó “creo que hay que pensar en cómo reactivar a los clubes y no romperse la cabeza en los equipos grandes, que hay mucha gente que no puede pagar el codificado para poder verlos”.

