“La tarea de acercar a los pampeanos a sus derechos no debe detenerse”

La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, realizó una video-conferencia con la municipalidad de General Pico, con el fin de poner en conocimiento las normativas vigentes en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Participaron del encuentro virtual el director Guillermo Rubano, la subdirectora, Andrea Schmidt por parte de la PJRPC; y de parte de delegación de la ciudad de General Pico, el subdirector, Lucas Rosales y el coordinador de Relaciones Institucionales, Nicolás Mendoza.

“El encuentro estuvo motivado en virtud a la necesidad que hoy tienen los distintos equipos y delegaciones de mantenerse comunicados, actualizados y con un seguimiento de las actuaciones. El ministro Daniel Bensusán manifestó que, al igual que todo el Gobierno provincial, la tarea de acercar a los pampeanos a sus derechos no debía detenerse por esta pandemia”, expresó.

Es de público conocimiento la imposibilidad de realizar encuentros entre personas, y por esto, la Dirección -como órgano de control y fiscalización- ha presentado una serie de normativas con carácter de excepción y emergencia.

El funcionario detalló que “esta serie de normativas está referida a la disposición 03/2020 que establece la prórroga de presentación de documentación para realizar asambleas, y la 04/2020 en relación a la realización de reuniones y asambleas a distancia”. Ambas disposiciones se encuentran en la página web del organismo https://www.lapampa.gob.ar/personas-juridicas.html

Rubano, resaltó la necesidad de entender el alcance de estas normativas haciendo hincapié en la disposición 03/2020 con su extensiva de la disposición 05/2020, donde remarca enfáticamente que “la regla es que no se pueden hacer reuniones y asambleas. Las personas tienen que acatar los decretos de necesidad y urgencia del Presidente de la Nación y el Decreto provincial 521/2020, que establece el Estado de Máxima Alerta Sanitaria decretado por nuestro gobernador, Sergio Ziliotto”.

Ante la necesidad excepcional y de extrema necesidad de realizar asambleas por parte de las personas jurídicas privadas (donde no están contemplados los Colegios de Profesionales por tener naturaleza pública no estatal) el director deja en claro que “sólo podrán realizarlas una vez que éstas sean solícitas por escrito y cumplimenten con los requisitos del anexo de la disposición 04/2020”. Esto quiere decir que no se van a permitir las reuniones a distancia para el sólo efecto de renovar autoridades, sino que tienen que tiene que existir una causal realmente “necesaria e impostergable” para que sean habilitadas por la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio.

En este sentido, este encuentro a la distancia se enmarca en una serie de actividades por videoconferencias y capacitaciones que se están dictando, dando continuidad al proyecto general y al programa “Cerca” que tiene el Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos. Se trata de llegar vía las distintas delegaciones de los municipios a instituciones privadas, clubes, cuerpo de Bomberos Voluntarios, cooperadoras escolares, bibliotecas populares y a cada rincón de la Provincia por estos medios tecnológicos. “No queremos que la gente viole la cuarentena administrada para hacer las reuniones, nuestro objetivo es estar presentes en todo momento para evacuar dudas y consultas sin violar ninguna norma”, finalizó.

