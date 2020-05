Diputados de la UCR le piden a Lastiri que le informe a Cabandié las razones de la pérdida del Atuel

El bloque de la UCR elaboró un proyectó de resolución donde solicita a la Secretaría de Recursos Hídricos de La Provincia le informe al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié: “las verdaderas causas históricas de la pérdida del Río Atuel sobre el territorio de nuestra provincia”.

Los legisladores recordaron que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, visitó nuestra provincia en el mes de marzo acompañando al Gobernador Sergio Ziliotto a recorrer el cauce seco del Río Atuel, donde recalcó que su venida a La Pampa era para “visibilizar un problema de muchos años” y aseguró que “la única salida posible es la fraternidad entre los pueblos”. Dijo que era necesario “sentarse a dialogar, siendo justos y partiendo de los principios de equidad y de protección de la biodiversidad” y adelantó que “la Nación se compromete a ser parte de las discusiones en el marco del federalismo, la equidad y el derecho al agua que establece la Constitución”.

Señalaron que hace pocos días ante la consulta de la Senadora Norma Durango sobre las alternativas respecto de la obra Portezuelo del Viento, el Ministro manifestó que “no hay agua para el oeste de La Pampa por culpa del cambio climático”.

“No obstante, el intento de aclaración por parte del Ministro, donde manifiesta haber sido mal interpretado; sus conclusiones, tanto en primer término como en su fallido descargo, han generado ruido y preocupación de propios y extraños”, fundamentaron en el proyecto.

Los diputados radicales indican que “En virtud de que la visión del Ministro respecto del problema del Río Atuel no es realmente la que conocemos ni sostenemos todos los pampeanos, solicitamos al titular de la cartera de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, tenga a bien informar o poner a disposición del Ministro de Ambiente de la Nación, la documentación, estudios e informes sobre la historia de la situación del Río Atuel, provocada por el aprovechamiento unilateral del recurso por parte de Mendoza y consentido por diferentes gobiernos nacionales, lo cual ha llevado a la desertificación, la pérdida de biodiversidad y la migración de la zona”.

Destacaron que “esta es una oportunidad apropiada para solicitar al gobierno nacional que deje de lado la ‘actitud evasiva’, que en palabras del Secretario de Recursos Hídricos habría tenido el gobierno anterior”.

Resaltan que esta es la segunda vez que: “en poco tiempo que los pampeanos recibimos noticias adversas del Gobierno Nacional en materia hídrica, primero con los desembolsos para la obra de Portezuelo del Viento y luego con la manifestación de que el cambio climático habría sido la causa de la sequía en el cauce del río Atuel. Pareciera que no obstante el cambio de gobierno, y el pedido de Lastiri de que ‘La Pampa necesita que la Nación no sea cómplice de esta situación’, esto no ha cambiado demasiado o quizás ante tamañas declaraciones haya empeorado”.

