“Pensamos al transporte urbano como dinamizador de la economía y para favorecer la movilidad del vecino”

El gerente del EMTU reveló que han realizado un pormenorizado estudio del sistema de transporte. De la población actual de Santa Rosa, 16% usa los colectivos, un 12% los escolares y un 8% los jubilados.

Emmanuel Alfayate, flamante gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) adelantó los lineamientos de su futura gestión en el ente estatal.









Alfayate reconoció el momento complicado ante la falta de pago de los salarios de los trabajadores y dijo que “hay un reclamo por lo que les adeuda la empresa y si bien el municipio cumplió con todo lo que tiene que ver con la transferencia de subsidios, hoy en día, los trabajadores como hace siete años, no saben qué día cobrar”, dijo.

El gerente del Ente recordó que la comuna comenzará a prestar el servicio el 1º de junio. “La empresa debe prestar el servicio hasta fines de mayo y nos tiene que hacer la transferencia de las unidades, para funcionar de la misma forma que está funcionado ahora”, afirmó en declaraciones radiales.

“Es decir, que se mantendrán la misma cantidad de unidades y frecuencias, pero con los colectivos en la calle, a partir del 1º de junio”, agregó.

Consultado sobre el estado de las unidades que transferirá Autobuses Santa Fe, Alfayate dijo que “el equipo de trabajo que estuvo a cargo de la municipalización, ya lo llevó adelante”, agregó.

“En referencia a los choferes, estamos en contacto con ellos y a la espera de poder empezar a trabajar coordinados, pero entendiendo el problema que tienen hoy con la empresa”, sostuvo a periodistas de Radio Noticias.

Ante la pregunta sobre la futura gestión municipal, Alfayate afirmó que “vamos a hacer foco en lo que ha preocupado a vecinos y vecinas, es decir la frecuencia, el cumplimento de las frecuencias. Este no es un problema de los trabajadores y la empresa no se preocupó mucho por las frecuencias, porque no le importa el vecino y si la empresa se ha llevado adelante, es porque los trabajadores se han puesto la empresa al hombre y han puesto en la calle a los colectivos, en las condiciones que todos conocemos”, resaltó.

“La idea es revertir esto, basando la gestión en un equipo de trabajo: en el Ente y en los trabajadores y creemos que esto lo vamos a solucionar. Nosotros, con el Centro de Estudios Pampeanos (CePam) hicimos un trabajo muy fuerte hace más de dos años, con el transporte urbano, en el cual hemos cuantificado todo desde el punto de vista de la demanda de los vecinos”, explicó.

“Para dar un dato, de la población actual de Santa Rosa un 16% usa los colectivos, un 12% los escolares y un 8% los jubilados. Hicimos un trabajo muy grande con un equipo interdisciplinario primero en el CePam y ahora en Planeamiento Urbano, donde hemos pensado al transporte urbano como dinamizador de la economía y que favorezca al vecino en su movilidad”, señaló Alfayate.

“Entendemos que las modificaciones que pretendemos realizar van a ser mejores, porque la empresa pensó esto para generar kilómetros y poder cobrar subsidios. Nosotros estamos convencidos que lo importante es la prestación del servicio y estamos convencidos que el vecino se va a acercar a utilizar el transporte público”, dijo.

“En la actualidad, el foco está puesto que a partir del 1 de junio los colectivos funcionen como están ahora y a su vez vamos a trabajar en conjunto con los trabajadores para poner este proyecto en práctica, trabajando al lado de los trabajadores”, resaltó Alfayate.

Consultado sobre el pago de aguinaldos a los trabajadores, el gerente del Ente dijo que “los trabajadores pasarán al ente el 1º de junio y en ese sentido, nos corresponde pagarle 1/6 y el resto a la empresa”, afirmó.

“Lo que queremos es cambiar la lógica de que el colectivo tenga una rapidez y una mejor puntualidad, para que los vecinos quieran subirse a un colectivo. Hoy si se miran los recorridos todos juntos, son un garabato. Hoy directamente, el transporte urbano te expulsa, directamente”, dijo.

“Además, hay que hacer una buena señalización, que incluya a los adultos mayores, ya que si bien podemos desarrollar aplicaciones con paradas y recorridos, estas personas quedarían afuera de ellas. Si podemos manejar una mejor señalización, puntualidad e información por dónde pasan los colectivos, vamos a permitir una mejor accesiblidad”, agregó Alfayate.

