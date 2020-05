Piden que la Dirección de Rentas atienda de manera personalizada por mail, teléfono o WhatsApp

El diputado provincial, Eduardo Pepa, pide que la Dirección General de Rentas amplíe su atención debido a numerosas consultas y reclamos que ha recibido de contribuyentes que buscan resolver trámites. Solicita que la atención sea personalizada por mail, teléfono o WhatsApp.

Pepa sostuvo que varios contribuyentes, especialmente productores y transportistas, le han reclamado que no han podido evacuar dudas o resolver trámites de la Dirección General de Rentas y por consiguiente les genera un conflicto para proseguir con sus actividades esenciales: “es importante que la Dirección General de Rentas, amplíe su atención, evacuando las consultas de sus contribuyentes por medios digitales, sean mail, teléfonos o WhatsApp, ya que existen actividades que continúan desarrollando sus tareas y en algunos aspectos necesitan indefectiblemente resolver trámites con premura”.

Destacó que hoy: “rentas recibe mensajes por WhatsApp, pero la atención no es personalizada, es decir, no se responden las consultas puntuales, o la persona capacitada para responder no se encuentra del otro lado del teléfono”.

Pepa recordó que el propio subsecretario de Ingresos Público de la Provincia mencionó el pasado 25 de abril en medios periodísticos que “gracias a un trabajo de varios años en materia de informatización y accesibilidad, todos los servicios están habilitados a través de internet y no es necesario la presencia física, ni de los empleados, que siguen trabajando desde sus casas, ni de los contribuyentes”.

“Entendemos que éste es un servicio esencial, que el Estado Provincial debe brindar a la población pampeana, máxime cuando se ha realizado la apertura de comercios, profesiones liberales, actividad agropecuaria y a partir de hoy la industria, siguiendo todos los protocolos de seguridad para la salud previstos por la pandemia” finalizó.

