Pichetto dialogó con Ardohain: “las medidas económicas del gobierno nacional llegaron tarde”

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, mantuvo una charla con el diputado Martín Ardohain. Prometió una visita a la provincia cuando se pueda hablar “cara a cara” con la gente.

Al ser consultado sobre le rol de Juntos por al Cambio durante el período de transición gubernamental Pichetto expresó: “Fue un tiempo que lógicamente había que pasar, especialmente los hombres que estuvieron a cargo del gobierno, y otras figuras como la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, del escenario de poder al escenario de oposición, generando marcos más amplios. Creo que esto se ha logrado dentro de la coalición, me parece importante remarcar la unidad que tiene Juntos por el Cambio.”









Al respecto diputado Martín Ardohain respondió: “Acá en La Pampa estamos en una organización local similar a la que se da a nivel nacional. Hemos logrado cuatro diputados provinciales, un diputado nacional, seis intendentes y casi cuarenta concejales. Estamos trabajando bien con el gobierno provincial en el marco de la pandemia, desde el Comité de Crisis del cual formo parte, pero no veo que, en otras localidades del país, sea tan así esta situación”

Miguel Ángel Pichetto manifestó: “No han matices, aun aquellos que tienen un silencio prudente u otros que actúan moderadamente acompañando las decisiones de los gobernadores de turno, reciben la crítica despiadada. La semana pasada vimos como el presidente cuestionó duramente a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Este escenario también se repite, como vimos con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hoy vemos como por ejemplo algunos intendentes del conurbano lo hacen responsable prácticamente de la propagación del coronavirus.”

Consultado por los efectos de la cuarentena y en relación al accionar del gobierno nacional, dijo: “No hay solamente efectos económicos, sino también efectos políticos. Limitación de libertades, centralización del Poder Ejecutivo, como el último DNU que amplía las facultades del Jede de Gabinete en materia económica, el abandono del control judicial por parte del Poder Judicial, hay un conjunto de situaciones que obligan a Juntos por el Cambio a mantener la unidad, a comprender a los que gobiernan, a entenderlos, pero a armonizar un discurso opositor democrático y responsable, que lleve una voz muy clara a la sociedad y al electorado que nos ha votado.”

“Todo esto sucede al mismo tiempo que quiebran empresas, los cheques rebotan, aparecen los problemas para pagar salarios, y el congelamiento de las jubilaciones porque el aumento de la fórmula de movilidad previsional de Macri, que era casi el 50% anual de actualización, ya no existe más. Los jubilados van a perder la mitad de su ingreso.”

“La política requiere de la visión de la anticipación. Desde Juntos por el Cambio dijimos claramente, que las medidas económicas que tomó el gobierno ante la pandemia, han llegado tarde.”

Sobre el cese de actividades presenciales que sufrió el Poder Legislativo a nivel nacional, Ardohain expresó: “En la provincia de La Pampa, hemos tenido la suerte de poder seguir legislando de manera presencial, por supuesto tomando todos los cuidados que dicta el protocolo. No ha sucedido lo mismo a nivel nacional, la parálisis del Congreso ha sido una lamentable decisión del oficialismo”

Al respecto Pichetto expresó: “Me parece muy importante que ustedes sigan legislando de manera presencial. Deben trabajar fuerte para que esto se siga manteniendo así. El mensaje debe ser claro y unánime, porque acá el único que puede estar callado es el ex presidente. La etapa del silencio es casi un aporte patriótico a la Argentina, cuando un presidente termina su mandato por lo menos los dos primeros años no tiene que hablar. Esto es así en todo el mundo, no debe estar opinando de todos los temas, para eso están los dirigentes que estuvieron con él. Es sorprendente el silencio de algunos ex ministros y de algunos ex funcionarios importantes. Rescato la tarea que hace la presidenta del Pro, y ahora que comenzó a moverse el Congreso rescato lo que van a hacer.”

El diputado Martín Ardohain, manifestó la importancia de haber podido conversar con Miguel Angel Pichetto, al cual invitó a visitar la provincia de La Pampa en cuánto las circunstancias se lo permitan, a lo cual el ex candidato a vicepresidente respondió:

“Vamos a ir a La Pampa en cuanto recuperemos la posibilidad de volver a hablar cara a cara con la gente. La política es un hecho humano que necesita de las relaciones presenciales entre las personas.”

