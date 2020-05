Educación piensa en un regreso a clases en agosto o septiembre: “no será todos los días ni con la normalidad acostumbrada”

El ministro de Educación, Pablo Maccione, adelantó que están relevando la cantidad de alumnos y alumnas por aula para definir un posible regreso a clases, que sería con horarios escalonados. Preocupa la falta de herramientas tecnológicas. Criticó la discontinuidad del Plan Conectar Igualdad y aseguró que Trotta confirmó que se reflotará a la brevedad el programa de inclusión digital.

El ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, brindó precisiones sobre la reciente charla con el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta. Aseguró que el regreso a clases está previsto para agosto o septiembre. “No será la normalidad a la que estamos acostumbrados, cumpliendo el horario, todos los días, frente al docente”, aclaró.









“Se empiezan a vislumbrar algunos escenarios posibles sobre cómo volver a la normalidad en las clases en las aulas y de qué manera. Posiblemente, no sea como estamos acostumbrados en el principio y no sea en todo el territorio nacional o quizás tampoco en todo el territorio provincial, de la misma manera”, dijo.

“Lo que uno sabe es que la escuela es irremplazable. Así como esta pandemia nos ayudó a cuidar más las herramientas que brinda la tecnología y en algún aspecto expositivo, queda claro que el aula es irremplazable, no solamente por el nexo del docente con los alumnos, sino por la propia relación que genera estar compartiendo en el aula”, destacó el ministro de Educación.

“Sí hay que pensar de qué manera volver al aula sin que haya riesgos, ni para la salud de niños, niñas y adolescentes o los adultos que cursan en opciones para la adultos y hacerlo en la manera que recomiendan los especialistas de salud, con la tranquilidad para la sociedad de que sus hijos no van a correr riesgos”, afirmó en declaraciones radiales Pablo Maccione. “También tenemos que estar seguros de transmitir seguridad a la sociedad, porque uno puede habiltar las aulas, pero los papás no van a querer mandar a los chicos, sin riesgo para su salud”, agregó.

“El problema es que los chicos son transmisores. Hay que pensar en eso y en qué manera se puede organizar el transporte escolar, por ejemplo. Estamos empezando a pensar estas alternativas, que serán para después que pase el frío, en agosto o septiembre, como escenarios posibles”, deslizó Maccione. “Y todas las definiciones que tomemos deberán tener el respaldo de los especialistas de salud y un trabajo previo, para llevar la tranquilidad necesaria a familias y docentes, de que van a poder trabajar con seguridad y cuidando su salud”, declaró a periodistas de Radio Noticias.

“Estas clases volverán en agosto o septiembre. En este primer semestre, el ciclo sigue vigente de una manera distinta. No se pierde esto, sí hay que volver al aula y no de una manera a la normalidad que estamos acostumbrados, cumpliendo el horario, todos los días, frente al docente. Son los escenarios que se analizan tanto en el Consejo Federal y en esta que tuvo el gobernador con el ministro de Educación de la Nación y se replica en otros puntos del país.”, precisó Maccione.

Consultado sobre la desigualdad en el acceso a la educación y la imposibilidad para algunos sectores de acceder a Internet, Maccione dijo que “preocupa esta cuestión y por eso decimos que hasta que no se vuelva al aula, no se va a calificar. La evaluación del proceso de enseñanza se puede hacer, de cómo está funcionando, de cómo es la ida y vuelta entre la familia y la escuela y cómo el alumno puede mantener un contacto y de la manera en que lo ayuda. Eso es una evaluación entre el vínculo pedagógico entre el docente y la familia. No calificar, porque calificar hoy, con alguien que tiene que subir a una loma, para tener señal de celular, en la misma relación de alguien que está en una ciudad, con todos los elementos de la tecnología, se transformaría en algo así como institucionalizar esa desigualdad”, afirmó el ministro.

“Por eso vamos a trabajar en este proceso, todo lo que se haga en tiempo de pandemia será tenido en cuenta una vez que se vuelva al aula y se desarrollarán estrategias necesarias para fortalecer trabajos, teniendo en cuenta que la educación se organiza por ciclos y lo que no se puede haber llegado este año, se puede recuperar el año que viene”, añadió.

“Nosotros ya estamos haciendo un trabajo para definir la cantidad de chicos en un aula, determinando cuántas divisiones de más de 20 chicos y de menos de ese número y estamos relevando toda la provincia, trabajando junto a las Coordinaciones, preparando todo un escenario ante la posible vuelta al aula, aún en forma escalonada, distintos horarios y demás, de acuerdo a lo que se definirá, una vez pasado el invierno”, aseguró Maccione.

Consultado por las escuelas hogares, el ministro aseguró que “los internados son pocos, tanto en Algarrobo del Águila, Árbol Solo o Santa Isabel. Puede haber alguna escuela con más chicos internados, como Jagüel del Monte o Chapalcó, pero habrá que ir analizando las situaciones. En general, son escuelas con mucho espacio, porque en algún momento tuvieron más concurrencia de la que hoy tienen”, afirmó.

Consultado sobre si se trabaja en un Plan Provincial de acceso a Internet para todos los sectores, Maccione recordó el impulso a la empresa provincial de comunicaciones Empatel. “Igualmente, esto supera a las cuestiones de conectividad. Hoy hay familias que superan la conectividad, pero no tienen herramientas tecnológicas suficientes. Porque con una computadora en una casa, con tres chicos en edad escolar y el uso de esa computadora para trabajar por parte de los padres, tampoco alcanza. Y ahí tenemos la situación que se vivió con la discontinuidad del Plan Conectar Igualdad, por ejemplo”.

“Son consecuencias que se van viendo en estas situaciones y en otras más complejas. Ahora, a nivel nacional, el ministro nos decía ayer que se está pensando en restaurar el Plan Conectar Igualdad, para llevar a todo el país esta política de ir zanjando esta desigualdad que notamos y que con la pandemia se agrava”, dijo Maccione.

Consultado sobre el reclamo paritario del gremio docente por las condiciones de trabajo en tiemps de pandemia, Maccione recordó que “está funcionando la comisión de Salud y Seguridad en el trabajo. El martes pasado se reencontraron mediante videoconferencia y ahí se puede trabajar en distintos protocolos. Este viernes habrá una reunión virtual del Consejo Federal de Educación, de una de sus comisiones, que empezarán a trabajar en protocolos del trabajo docente, tanto en momento de la pandemia, como en la vuelta a la escuela, por la forma en que se pueda organizar. El ámbito paritario lo tenemos en La Pampa y desde el martes comenzaron a reunirse en forma virtua”, cerró Pablo Maccione.

