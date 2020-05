La Cámara de Diputados ratificó los decretos de Ziliotto por la cuarentena

Aprobaron la habilitación de las nuevas actividades, la ampliación horaria para el rubro comercial, el uso obligatorio de tapabocas, el protocolo de aislamiento para los que regresan a La Pampa, y la apertura de actividades industriales, entre otras.









La Legislatura aprobó, por unanimidad y sobre tablas, los proyectos que ratifican los decretos del gobernador Sergio Ziliotto en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Entre ellos, se encuentra la habilitación de nuevas actividades, las modificaciones para municipios que no superan los 10 mil habitantes (con la excepción de La Adela), la ampliación horaria para comercios, el uso obligatorio de tapabocas, el protocolo de aislamiento para aquellas personas que regresen a La Pampa, el encuentro familiar del domingo pasado, la apertura de actividades industriales y el ingreso de individuos provenientes de otras jurisdicciones para desarrollar distintas actividades.

El único proyecto que no fue aprobado por unanimidad fue la iniciativa que contempla el decreto mediante el cual se exceptúa del aislamiento a la prestación del servicio de justicia. El bloque de Comunidad Organizada se abstuvo de votar . La diputada Sandra Fonseca expresó: “no estamos de acuerdo con la alteración de leyes y procedimientos de la justicia”.

A su vez, el diputado de la UCR, Mauricio Agón -si bien votó afirmativamente- cuestionó el decreto que tiene que ver con el ingreso de personas a la provincia para desarrollar actividades, al señalar que “se debería aclarar un protocolo distinto”.

Lo mismo hizo el legislador de Propuesta Federal, Matías Traba, quien señaló dos puntos: “Por un lado, puede haber un desabastecimiento porque no podemos obligar a choferes que traen insumos a que se queden 14 días. Y por otro lado, tiene que haber un mensaje claro para aquellas personas que salen y entran en el mismo día, que viven en zonas limítrofes y que tienen un problema en los puestos camioneros”.

A continuación, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que tiene que ver con la Ley de Descentralización. Por el oficialismo se expresó el diputado Ariel Rojas: “Pedimos que el Poder Ejecutivo adelante los fondos referidos a la economía social, para agilizar en cada municipio una herramienta que llegue a un sector que lo está necesitando, como el sector de la economía informal”.

También, se aprobó por unanimidad la prórroga por 12 meses al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca; y el proyecto por el cual se actualiza los montos de compras y contrataciones del gobierno provincial. “Con esto le damos una flexibilidad razonable al gobierno frente a esta situación de pandemia”, manifestó el diputado radical, Marcos Cuelle.

Luego, los legisladores le dieron el visto bueno a la iniciativa para destrabar los recursos destinados a Salud Familiar y Comunitaria. Martín Balsa, en este sentido, explicó: “El proyecto de Salud Familiar y Comunitaria responde a grupos de médicos, enfermeros y administrativos de la salud, para una asistencia primaria en toda la provincia, compuesta por 145 becarios, y con esto se le pagan los tres meses que no se le abonaron”.

Por último, se aprobó sobre tablas el proyecto de Resolución por el que se crea el Fondo Solidario para la Emergencia Sanitaria.

En el orden del día, salió por unanimidad el proyecto de Ley por el que se aprueba el Convenio Específico para la implementación del programa “La UNLPam en el Territorio”.

Además, se aprobaron por unanimidad una serie de proyectos de Resolución: la declaración de Interés Legislativo a la revista “Más Industrias”, la felicitación a Agustín Sansón – Medalla de Bronce -, por las Olimpíadas Internacionales Juveniles de Ciencias y a Alfredo Ernesto «Tato» Ramos, campeón en el 55° Festival Internacional de Jesús María, el beneplácito beneplácito por la iniciativa del Gobierno Nacional de crear el Programa «VUELTA AL COLE», la felicitación a la Lic. en Genética Lucía Ana Curti, integrante del equipo de profesionales que han creado un método científico que permite detectar coronavirus en menos de 60 minutos y el beneplácito por la nominación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) al Premio Nobel de la Paz 2020.

Por último, se aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre créditos UVA otorgados por el Banco de La Pampa.

En este sentido, Mauricio Agón expresó: “Se produce un desfasaje que hace imposible a las personas poder afrontar ese crédito, por ello es que solicitamos al Banco una determina información para saber la situación de los deudores”.

En respuesta, Roberto Robledo señaló que “el Banco no tiene nada que ver, porque esto es algo que puso el gobierno nacional anterior y no dio resultados porque, entre otras cosas, no controlaron la inflación ni el dólar”.

