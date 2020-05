“La demanda alimentaria bajó sensiblemente, aunque todavía es amplia”

El secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Marcos Álvarez Echeveste, sostuvo que la demanda de asistencia continúa siendo amplia, pese a que se fueron habilitando de a poco algunas actividades. Además adelantó que con la llegada del frío ya se comenzó a entregar garrafas, leña y frazadas.









En un repaso por las acciones llevadas adelante para asistir a las familias durante la cuarentena, Álvarez Echeveste, consideró que estuvieron a la altura, al igual que los gobiernos de Provincia y Nación, con quienes se viene realizando un trabajo coordinado.

“Nos tocó un momento histórico en el cual hubo que actuar en medio de varias urgencias, tomando en cuenta que ya habíamos asumido la gestión de esta ciudad en un contexto con urgencias tanto en lo social, como en lo relacionado con otras problemáticas como la sanitaria, la alimentaria y habitacional, y a todo eso se le sumó recientemente el Coronavirus, y bueno, tuvimos que hacerle frente a todo junto, y por eso considero que tomando en cuenta el contexto en el que nos encontramos, creo que estamos muy bien como sociedad y que tenemos gobiernos que han estado a la altura», expresó.

El funcionario manifestó que «la demanda de ayuda social y de asistencia alimentaria en nuestra ciudad ha sido fluctuante en los últimos dos meses» y especificó: «durante los primeros días de declarada la cuarentena hubo un marcado incremento en los pedidos de refuerzo alimentario en todas las bocas de atención social que tiene la comuna en distintos barrios, pero luego a medida que se fue flexibilizando la cuarentena y se habilitaron más actividades, la demanda bajó sensiblemente, aunque todavía es amplia».

Álvarez Echeveste consideró que “el hecho de que se comenzara a flexibilizar la cuarentena en nuestra ciudad, tuvo un impacto prácticamente inmediato en la demanda social, ya que mermó bastante los pedidos de asistencia en comparación con lo que veníamos teniendo durante las primeras semanas. Obviamente seguimos teniendo una demanda mayor en relación a la situación previa a la cuarentena, lo cual creo que es lógico, porque hay muchas personas que comúnmente nunca habían tenido que recurrir al estado, pero al verse en el contexto de no poder ejercer su actividad para ganarse el sustento, necesitó por primera vez esa ayuda estatal y creo que como Estado teníamos la obligación de asistirlas y pudimos estar ahí para dar respuesta», aseguró.

Paralelamente, el secretario mencionó que «más allá de la situación no buscada de tener que cerrar la atención de los comedores municipales en el marco del aislamiento social obligatorio, se aprovechó la misma para poder realizar en dichas sedes varias obras de refacción y acondicionamiento que estaban siendo necesarias, de manera de que cuando se pueda levantar la medida de aislamiento y se pueda volver a prestar el servicio con normalidad, todas estas estructuras estén preparadas lo mejor posible».

Por otro lado, detalló que la Secretaría de Desarrollo Social «ya comenzó a prever la asistencia a varios vecinos con garrafas de gas, leña y frazadas».

Álvarez Echeveste señaló que «a pesar de que en función de la cuarentena se está trabajando con una cantidad de personal reducida, dentro de la Secretaría se está articulando la labor diaria entre todas las áreas, con guardias permanentes que atienden las distintas demandas que van surgiendo ya sea en cuanto a temas de niñez y adolescencia, género, asistencia social, entre otras».

En el mismo contexto, Alvarez Echeveste consideró que “se ha logrado avanzar mucho en cuestiones puntuales como disponer ahora de distintos canales para que la gente pueda comunicarse que antes no existían. No solamente en lo relacionado con tratar de mantener activas y canalizar la atención a través de las redes sociales, sino también teniendo a disposición una línea telefónica que está interconectada con dispositivos que se han conformado a nivel provincial y nacional, para poder dar una respuesta en caso de que se requiera, además de los correos electrónicos de los distintos centros de gestión social y en caso de urgencia, también la Línea de Reclamos del municipio 147. Además, diariamente en el ámbito de la Secretaría en Villa Germinal, siempre hay personal trabajando que si un vecino que no tenga posibilidades de canalizar su reclamo por otro medio y se acerca a la sede, lo va a atender, pero por la actual situación de pandemia, hay que tener mucho cuidado y no podemos permitir que la gente se amontone en dicho espacio, porque pondríamos en riesgo su salud”, recalcó

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios