Pidieron la revisión de una condena por violación

Familiares y amigos de un condenado a 12 años de prisión se manifestaron en la Ciudad Judicial. Demandan otro juicio “en el que nos permitan aportar las pruebas”. La madre del detenido aseguró que la denunciante “se arrepintió, pero no la escuchan”.

Eva Ponce junto a una de sus hijas y varios amigos y familiares del detenido, señaló que su hijo está detenido desde el 13 de noviembre de 2018 por una denuncia por violación. Asegura que eso no ocurrió y que su pareja, con la que había tenido un hijo pocos días antes de la detención, “lo denunció por celos”.









Sebastián Rodríguez está preso sin sentencia firma. Según sus familiares, mantenía una relación estable con la mujer que lo denunció ni bien habían tenido un bebé.

“Vengo porque a mi hijo lo quieren condenar a 12 años de prisión por un caso de violación de su pareja. Tenemos pruebas, pero el fiscal y el juez no nos permiten aportar las pruebas”, aseguró Eva Ponce a El Diario.

“Ellos tuvieron relación, eran pareja, acababan de ser padres, y como no respetaron la cuarentena, a ella se le produjo un sangrado. Mi hijo la llevó al hospital y al poco tiempo le dieron el alta. La doctora le preguntó a ellas varias veces si había sido abusada, pero ella le dijo que no”, aseveró.

Sin embargo, tras la externación, la policía fue a demorar al hombre por una denuncia de abuso sexual. “Esto pasó el 13 de noviembre de 2018. La policía lo va a buscar a su casa pero no estaba. Cuando mi hijo se enteró, fue y se presentó solo. Me dijo que se presentaba porque no había hecho nada, pero desde ese día está preso”, se lamentó la madre.

Revisión.

Los familiares y amigos que fueron esta mañana a la Ciudad Judicial afirman que “tenemos audios, mensajes, Facebook truchos que ella se hace para molestar a mi hijo. Ella dice que no la violó, dice que el fiscal y su secretaria la prepararon para que diga cosas”.

Según Ponce, la mujer les contó que “fue a declarar porque le llegaban varias citaciones y no se presentó a ninguna hasta que en una le dijeron que la iban a obligar con la fuerza pública a declarar”.

Según Ponce, la joven mujer les contó que “la metieron en una piecita y que el fiscal Casais le decía que se estudiara la fecha y hora y que de lo demás se encargaba él. Tengo un audio donde ella dice que quiere venir a levantar la denuncia, que dice que mintió en todo”.

Por su parte, una de las hermanas del condenado dijo que “estamos pidiendo la revisión de causa, que se pueda mostrar las pruebas. Ella se retractó, quiso hablar con nosotros, ha llamado, se hace Facebook truchos, ella lo busca a mi hermano. Tenemos miedo porque es una chica con problemas psicológicos”.

“Ella tiene un hijo con mi hermano. Se lo sacaron cuando a él lo metieron preso. Ella tiene otros 3 hijos, y a todos se los sacaron por maltrato. Ella dice que hizo todo por celos y amor porque él se quiso separar de ella porque es una mujer muy complicada”, añadió.

“Cuando él decide separarse, ella lo busca, lo llama y una vez fue. Cuando fue tenía todo preparado y entonces hizo todo lo que hizo. Ahora dice que el fiscal no la quiere escuchar y no le deja contar que lo hizo por celos. Dice que se siente presionada y que le tiene miedo al fiscal, yo quiero hacer todo esto. Lo hice para que el estuviera preso y no estuviera con otra piba, pero se me fue de las manos”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios