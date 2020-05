Carluche y el primer día de actividades físicas permitidas: “Tenemos ganas de que esto siga funcionando”

El director de Deportes y Recreación de la Municipalidad, José Carluche, hizo un balance positivo del primer día de actividades físicas permitidas en la ciudad.

“Estamos conformes con la responsabilidad con la que se ha manejado la gente. Si bien es un día frío y ventoso, hubo un número importante de gente que se volcó a hacer actividades deportivas”.

“La gente lo tomó bien y todos tenemos ganas de que esto siga funcionando», manifestó Carluche.

Sobre las actividades comentó que “se respetaron las distancias, tanto en la Laguna como en los otros puntos, donde hay puestos colocados con todas las recomendaciones”.

Dentro de la Laguna no hay patinadores. La semana que viene habilitarán la actividad a partir del miércoles y en lugares específicos.









Una de las indicaciones era que quienes trotaran o fueran en bici no lo hicieron movilizándose en automóvil. Consultado sobre qué hacer en caso de que esto no se respeta, Carluche contó que “si vemos algún pelotón de bici o grupo de running en la semana lo evaluaremos para no llegar a un extremo, pero por ahora no pasó nada. La gente entendió bien como son las cosas».

Carluche contó que tuvieron que sumar trabajadores de la Municipalidad «que no estaban afectados a la actividad» para cubrir todos los puestos informativos que se pusieron a disposición.

Domingo

«Mañana vamos a hacer algo fuerte en la laguna con 10 o 12 puestos de cartelería porque creemos que el domingo es el día donde puede asistir más gente a la laguna», dijo el funcionario municipal.

Cabe recordar que no están habilitadas las actividades sociales como tomar mate, juegos y reuniones. «Todo el mundo vino a hacer actividades deportivas, alguno se acercó a preguntar pero se le informó que no estaba habilitado para actividades sociales», contó.

Carluche opinó que «el domingo puede llegar a haber un pico de gente, el lunes menos, más teniendo en cuenta la temporada en la que estamos», concluyó.

