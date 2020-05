Análisis del COVID-19: el mayor impacto del planeta se produce en América Latina

Por José Sevilla. De acuerdo a los distintos análisis que venimos haciendo desde días pasados, establecemos una correlación de hechos, y una cierta evolución de esta pandemia que tiene en vilo al mundo entero, luego de haber impactado en el norte del continente (EE.UU. y Canadá), con muy alto costo en el primero de ellos, tanto por la cantidad de infectados y muertos como por el abrupto golpe en su economía.

Como ya señalamos, insistimos con esto, establecer comparaciones tanto entre países o regiones, como dentro de ellos mismos, siempre resulta una aventura riesgosa, porque se puede cometer el error de dejar de lado determinadas circunstancias o hechos, que terminan siendo claves en las conclusiones.









En este sentido, las variables utilizadas que traemos al análisis se nos presentan como evidentes, siempre teniendo en cuenta otras que, o no se encuentran en este cuadro, pero ya han sido incorporadas en otras notas (como la velocidad a la que se transmite la enfermedad) o son públicas ya por todos conocidas. Es así que la alta tasa de mortalidad que ha registrado el virus en Estados Unidos, no puede dejar de llamar la atención, tratándose de uno de los países de mayor fortaleza económica del mundo.

Pues bien, enfocándonos en América Latina, en el cuadro siguiente se han seleccionado los países más poblados, que representan algo así como el 84% de la población total (545.6 millones) de los 650 millones de habitantes que posee el subcontinente.

En Brasil, país más poblado, los efectos de la enfermedad se están sintiendo con mayor fuerza. Cuando en notas anteriores decíamos que se encendía una luz amarilla en Brasil, nos referíamos al momento presente, con un panorama bastante duro. Se acerca a los 20 mil muertos, con una tasa de letalidad (el cociente entre muertos y contagiados) intermedia de 6.47%, diríamos que dentro del promedio mundial, sólo superada por México (10.76%) y Ecuador (8.29%).

Si establecemos la comparación de estas cifras con la cantidad de habitantes, observamos que esta continúa creciendo respecto de los últimos análisis, acercándose Brasil a las 100 muertes por cada millón de habitantes, aún lejos de los países más golpeados en el mundo como Bélgica (más de 600), España o Italia (más de 500 muertos por cada millón de habitantes); Aunque no se debe soslayar que en Europa la pandemia parece controlada, en Brasil se está lejos de que esto suceda.

Luego tenemos el caso de México, país vecino de EE.UU. y con quien comparte una extensa frontera, aquí observamos una alta tasa de letalidad (10,76%), la más alta de A.L., aunque esto puede estar evidenciando que en realidad hay una mayor difusión de la enfermedad que no se está relevando. No podemos dejar de mencionar que la tasa de letalidad alta en los países europeos (recordemos la Lombardía Italiana) se explicaba, en parte, por ser una población con alta proporción de adultos mayores, no siendo esta una condición de la población mexicana.

Tanto Brasil como México a diferencia clara de Argentina, privilegiaron el funcionamiento de su economía, en el primer caso con fuertes enfrentamientos tanto con sus propios estados como con la comunidad científica. Hoy los resultados parecen estar siendo más elocuentes, no ya por su propia evidencia, también por estas propias desavenencias internas. Brasil cambió su ministro de salud en dos oportunidades en un mes.

En el país azteca hay una pandemia de violencia capaz de ensombrecer la que aquí nos ocupa, pues si, la pandemia de la violencia en las calles, sea por el narco sea por los controles territoriales del submundo del comercio ilegal, ha cobrado la vida de casi 7.000 personas, un número superior al que se cobró la enfermedad COVID-19 desde febrero último hasta la actualidad, 6090 al momento de escribir esta nota.

En Colombia rige una cuarentena obligatoria, reforzada en estos días por el gobierno, se ha registrado aquí un número de contagios alto, sin embargo, hasta el momento, tratándose del tercer país más poblado de América Latina no ha reportado un alto número de casos.

En Perú, vemos un alto número de contagios con la particularidad de que se trata en una abrumadora mayoría (80%) de asintomáticos y es uno de los países donde más se ha contagiado el personal de la salud, con más de 1.000 casos, 26 médicos muertos. La tasa de letalidad se mantiene baja (2.91%), aunque no así comparado con el volumen de población (94.5 personas fallecidas por cada millón de habitantes).

Fuente: Univ. Hopkings. OMS. Banco Mundial. Elaboración propia

En el caso de Venezuela, poco es lo que podemos decir puesto que, la situación política del país no nos permite abordar como en otros casos, la evidencia estadística, no obstante, a juzgar por la información disponible, no parece ser un país golpeado por la pandemia, siendo otros los problemas que aquejan al estado caribeño desde hace ya algunos años.

Chile es uno de los países de América Latina que más testeos ha realizado, tal vez esto explique la baja tasa de letalidad, al detectar mayor cantidad de casos respecto de las muertes. Días pasados se estaba en un porcentaje muy elevado de ocupación de camas lo que derivó en la intención del gobierno de establecer mayor control en las áreas más pobladas y golpeadas por el virus, con dudoso resultado.

Ecuador viene siendo uno de los países de la región más castigados, lo que evidencia un récord en número de fallecidos por millón de habitantes (casi 170), además de una alta tasa de letalidad (muertes sobre contagios), 8.29%. Obsérvese el contraste de este país con Guatemala, siendo que son casi similares en población, existe una abismal diferencia en el número de contagios y de víctimas.

Hemos dejado para el final Argentina, sin abundar en demasiados detalles puesto que los hemos estado comentando en esta columna, toda vez que se sigue manteniendo en un número bajo de víctimas, tanto medido en letalidad (4.34%) como en muertes por cada millón de habitantes (9.10). Para nuestro país, privilegiar la salud por sobre otras urgencias parece la senda más apropiada, aunque, bueno es mencionarlo, las consecuencias globales de estas decisiones se verán con el tiempo.

Infraestructura y contagios:

Hemos tomado aquí dos parámetros más difundidos, con información de la Organización Mundial de la Salud, para evaluar la infraestructura sanitaria y establecer, con las dificultades del caso, algunas comparaciones: camas hospitalarias y personal médico por cada mil habitantes. (Datos B.M. 2018/19)

Resulta claro que, más allá de las recurrentes crisis económicas que golpearon a la Argentina, su infraestructura sanitaria y la rápida respuesta ante la pandemia son dos elementos que explican, en parte, los resultados sanitarios observados hasta el momento.

En A.L. sólo Cuba supera en cantidad de médicos a la Argentina (8 contra 5). Obsérvense que las economías más fuertes (Brasil, México, Chile), se encuentran bastante lejos, en cualquiera de los dos parámetros aquí señalados (médicos y camas hospitalarias).

Los expertos coinciden en señalar que en América Latina la pandemia aún no se ha controlado, en este sentido, tanto en los análisis previos, como en la información actualizada que disponemos, estamos en condiciones de decir que ningún país se encuentra por debajo del índice R con el que se explica la velocidad de contagios de un virus; cuando ese número baja de uno, es decir que una persona contagia a menos de una persona (estadísticamente hablando, claro está). En este sentido aún todos están por encima de 1, con algunos preocupantes, como Chile (1.9), Ecuador (1.3) y fuera del cuadro, Paraguay (2), Costa Rica (1.9).

A modo de ejemplo digamos que en Argentina la zona de Buenos Aires y el conurbano están por encima de 2, siendo el resto del país debajo de 1.

Hemos querido poner foco en el análisis de los números fríamente, sin hacer mención a las consecuencias sociales y/o económicas, ni siquiera de los contextos políticos. Entendemos que esta mirada debe quedar para un futuro cercano, cuando esta pandemia ya haya pasado. Mientras el concierto mundial de países se organiza para el día después, Latinoamérica vive horas difíciles.

José E. Sevilla Lic. en Geografía, MSc en Gestión de Empresas

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios