“En Alvear se puede salir a caminar y disfrutar el aroma de los agroquímicos”

Darío Muñoz, secretario de Salud Laboral de UTELPa, es vecino de Intendente Alvear y realizó una nueva denuncia por las fumigaciones con agroquímicos en las inmediaciones del pueblo.









Muñoz radicó una nueva denuncia por que se siguen haciendo aplicaciones en las inmediaciones de Intendente Alvear durante la cuarentena. “Es un hipocresía que tengas que ponerte un barbijo para poder salir y respiras veneno. Nos sentimos desprotegidos”, dijo.

El trabajador docente contó como ayer, en la zona sudeste del pueblo, «el olor era insoportable». «La nube química es incoloro pero no es inolora, y es fuertísima. Hay gente que lamentablemente ya se acostumbró a ese veneno en el aire, pero para quienes los sentimos es fuertísimo, te quema las fosas nasales, picasón y ardor en los ojos, se te seca los labios y la boca, te deja un sabor ácido, la verdad que es horrible”, expresó.

-¿Es habitual que convivan con el olor de la fumigación?

-Si, y hay mucha gente preocupada pero somos pocos los que nos exponemos, porque hay muchas presiones. Por ejemplo una persona que comentó algo a favor del reclamo, después tuvo presiones en el trabajo. En mi caso han intentado hacerme cosas por detrás para callarme, pero yo tengo el apoyo de un montón de compañeros y compañeras del gremio y la central.

La pandemia evitó, entre otras cosas el debate por la ley de agroquímicos provincial. Mientras tanto las y los vecinos de Intendente Alvear y otras localidades del norte de la provincia, siguen siendo fumigados.

“Nos sentimos desprotegidos, porque nosotros venimos levantando la voz hace rato.Y siempre lo decimos, que nuestros enemigos no son los productores, sino las grandes empresas que imponen este sistema de producción”, dijo Muñoz y mencionó a Bayer, Monsante, Dreyfus, Cargill, entre otras.

Sobre esto último dijo que “hay que desmitificar que sin eso no se puede producir, esto es una mentira. La semilla transgénica se produce solo en 24 países del mundo, de esos 5 nuclean el 90% de la producción, entre los que está la Argentina. No es algo que se necesita”, agregó.

El secretario de Salud Laboral de UTELPa, manifestó que “hay otras alternativas como la agroecología, con experiencias con mucho mejor rinde que con el paquete químico, lo que pasa es que hay que derribar esos factores culturales. Hay que enseñar a producir de otra forma. Producir de manera agroecológica es rentable y cuida la salud de las personas”.

Muñoz dijo que de esa manera se está destruyendo y contaminando la tierra y el agua y recordó que el ministro de la Producción de La Pampa, Ricardo Moralejo, «dijo hace 2 años atrás que vean un poco la forma de producir porque habían contaminado las napas freaticas en la provincia».

«Los datos ya están, el tema es que hacemos con eso. Como hacemos la transición, que tiene que ser ya», enfatizó.

-El primer mes de la pandemia nadie discutía que lo primero era la salud antes que la economía, en cambio con los agroquímicos no se logra imponer esto en el debate

-Si todos los habitantes, no importa donde vivamos, hoy pudiéramos acceder a un análisis de orina o de sangre que nos pueda determinar si tenemos agroquímicos en nuestro organismo, estaríamos hablando de otra manera del tema. Porque mucha gente cree que porque vive en la ciudad no lo afecta. El agroquímico no se pierda en el campo, acompaña el producto hasta que se consume. Con el algodón lo demostró CONICET. Los pañales, cotonetes, toallitas, y productos que se hacen con esto todos tienen restos de glifosato. Si todos tomáramos conciencia verdadera de eso seríamos muchos más pidiendo un cambio y cuidándonos entre todos.

-Pero a todos estos sectores les interesa que no discutamos esto…

-Si. También se han metido hasta en la universidad publica. Las empresas van, ponen un laboratorio tecnológico, y bajan linea. Y captan el recurso. Así muchos profesionales salen con el chip puesto.

-¿Sirve discutir distancias de fumigación, como se plantea en el proyecto, o hay que discutir la eliminación del veneno?

-Hoy serviría como transición. Porque somos realistas que pasar de un día para el otro de este modelo uno nuevo, con lo que esto requiere, no se puede pedir un vuelco tan grande. Yo pondría más distancia. Pero lo que tenemos que aprender es a convivir, tener responsabilidad social, empatía. Además es necesario que se apliquen las sanciones correspondientes a los que están fumigando.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios