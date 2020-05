Habló la mujer apuñalada y golpeada: “Lo que me pasó a mí se lo pueden hacer a otra persona”

Estuvo en terapia, al borde de la muerte, luego de ser salvajemente golpeada por una patota de hombres en Zona Norte el domingo pasado. Este miércoles le dieron el alta y pidió que se visibilice su situación y se haga justicia.









El domingo pasado, sobre la calle Piedras, Teresa Beliz volvía en moto a su casa y recibió un botellazo en la cabeza que la tumbó al piso. Una vez allí recibió golpes de todo tipo en la cabeza, en el cuerpo, y la apuñalaron en el cuello. Llegó al Hospital Lucio Molas al borde de la muerte. «Los médicos me daban por muerta, pero resucité», relató.

Por el hecho detuvieron a Angel y Lautaro Piccirilli, por el delito de lesiones gravisimas contra Teresa, por la feróz golpiza del domingo a la madrugada. Ambos tienen prisión preventiva por 60 días en el marco de la investigación que lleva el fiscal Oscar Cazenave.

Teresa salió el miércoles de terapia del Hospital Lucio Molas, tras haber pasado 2 días inconsciente, y su familia sin información sobre su estado de salud por la emergencia sanitaria que rige a raíz de la pandemia por el coronavirus. Hoy pudo contar lo que recuerdo de aquella noche: «Me metieron un botellazo y me caí. Me pegaron entre 5. Patadas, me golpearon con una madera, y una puñalada que tengo acá», relató a este cronista señalandose el corte en el cuello, que de haber sido un milímetro mas al costado le hubiera perforado la aorta.

La familia recibió aviso del padre del hijo de Teresa, a quien le habían contado lo que paso, luego fueron hasta el lugar y la encontraron tumbada sobre un charco de sangre, dieron aviso a la Policía y fueron a buscar a su hermano.

«A mi hermano casi le agarró un infarto, a mi abuela también. Mi hermano estaba desesperado, a mí me daban por muerta. Le habían dicho que se prepare porque iba a pasar lo peor conmigo», contó.

Los médicos tuvieron que suturar rápidamente el corte en su garganta por la cantidad de sangre que había perdido. Luego de que la estabilizaron permaneció dos días inconsciente en terapia intensiva. «Me desperté, me levanté toda entubada y me saque todo, para respirar sola. Es como que resucité», rememoró.

«Dios me devolvió la vida que estos hijos de puta me quisieron arrebatar», relató. «Me dieron sin lástima, fíjate los cortes que tengo», dijo apuntandose una vez más al rostro. «Capaz que tardo 45 días o dos mees, pero quiero que estos se pudran en la cárcel», exigió.

Antes de hablar con ella pidió que se haga visible su situación. Por esto, vale aclarar, pidió que se hagan públicas las imágenes de su rostro. «Quiero que todo el mundo vea como estos desgraciados me dejaron la cara, quiero justicia, esto no puede quedar así», reclamó Teresa.

Por otra parte, denunció que los detenidos tienen comunicación y que a ella aún le mantiene retenido su teléfono celular como material de prueba en el marco de la causa. «No se pueden andar riendo por Facebook. Sé muy bien quienes fueron», aseguró.

El miércoles que viene Teresa deberá someterse a una operación por que le partieron la mandibula en 3 pedazos. A pesar de su situación reciente, cuenta que se mantiene fuerte: «Yo estoy bien. Desde que salí del hospital lo único que pedí es estar con mi hijo. Perdí la cara como la tenía antes pero la alegría que tengo nunca la perdí. Sigo siendo la misma Teresa de antes. De animo estoy bien, no estoy ni deprimida ni nada. Estoy muy bien y voy a llevar las cosas a su lugar», remarcó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios