Coronavirus: “Hay  muchos docentes entre las personas más necesitadas”

La exsecretaria General de UTELPa Santa Rosa, Liliana Peralta, advirtió que no llegaron a tomar horas porque la pandemia no permitió que se completara el proceso de designaciones. Críticas a la CPE por no liberar internet para la educación.

Liliana Peralta resaltó que “es una situación extraña lo que nos ha pasado a nosotros y al mundo, creo que ni Julio Verne podría haber planteado algo así”.









“En algunos docentes la situación es desesperante. Esto sucedió el 16 de marzo y los movimientos docentes, suplencias y reacomodamientos, suelen terminar en el mes de abril. Es decir que hay un montón de docentes que no alcanzaron a tomar trabajo, no completaron su carga horaria o docentes de mucho puntaje que solo quedaron con un cargo”, añadió.

“Hay muchos que están entre los más necesitados, que no tienen ningún ingreso. Por eso nos preguntamos por qué no hay un IFE para docentes, como lo hay para precarizados, monotributistas, con lo que estamos muy de acuerdo. No existe el IFE y muchos la están pasando muy mal”, indicó.

“Por un lado tenemos quienes no tienen trabajo y por otro tenemos a quienes con una piña virtual, una virtualización forzosa en una nueva modalidad para la que no estábamos preparados. Tuvimos capacitación en TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) pero nunca a este nivel”, resaltó.

¿Con qué realidad se encontraron para poder dar clases de manera virtual?

– Los lineamientos del ministerio que se empezaron a dar desde el principio hasta ahora, fueron cambiando, se los llenaba de trabajo a los alumnos y no eran significantes. Con lo cual la familia empezó a quejarse porque también está sufriendo la pandemia, con necesidades económicas y a veces sin conexión o con un solo teléfono con datos para toda la familia.

Recién ahora se empezó a mandar tareas más significa tías y más cortas y hasta se avisó que no se va a evaluar, porque al principio iban a evaluar, lo que es una locura. Creo que es el momento de tender lazos con las familias en esta etapa.

– Y cómo viven esta experiencia?

– La hora de hacer zoom con los docentes se transforma en una hora donde se cuentan cosas desopilantes que nos llevan a la risa y otras que nos llevan a las lágrimas porque cuentan que hay alumnos que no tiene para comer -, contó Peralta, una de las integrantes de la Agrupación Trabajadores y Trabajadoras de la Educación.

– ¿Todos tienen internet?

– No, hay un 30 % de las personas que en La Pampa no tienen conexión, hemos visto el video de Santa Isabel, donde el nene es amoroso, pero no tenemos que romantizar la brecha digital. Es imprescindible que el gobierno actúe rápidamente. No es que no lo sabíamos, pero la pandemia dejó expuesta a todas esas diferencias, conexión, falta de trabajo, de alimentos, de pobreza.

Quiero destacar el trabajo que hacen los docentes porque se conectan todos los días con sus alumnos, aunque no pueda aprender un cálculo matemático, leer el cuento que se había proyectado, pero se estrechan vínculos.

– Además, el trabajo parece no tener límites horarios…

– Los docentes están trabajando muchas horas. Las familias no se dan cuenta, pero a una hora está con un grupo, a otra con otros. Algunos han contado que un padre le envió un mensaje a las 11 de la noche para contarle la situación de su hijo. Recién llegaba de trabajar y fue le momento en que le pudo escribir. Y el docente es empático y lo atiende y lo escucha.

Muchas veces se conectan cuando tiene mejor conexión, cuando tiene un celular disponible, cuanto tiene más de un hermano y lo tienen que usar todos el mismo día en distintas horas.. El docente hace su trabajo. El docente está haciendo mucho, mucho por los chicos. Es un docente que está en pantuflas y en piyama, rodeado de su entorno familiar en su hogar, porque también está aislado pro la pandemia. Intuyo que debe haber muchos momentos caóticos

– ¿Cómo ves el desempeño del gremio?

– Siempre dije que la UTELPa iba a la cola de todos los problemas y no están a la altura de la situación. No plantearon nunca que no hubiera clases, fue todo un trabajo de los docentes, de la comunidad educativa, que sabía que era un foco de contagio y no decían nada

En el caso de las designaciones se logró alguna de manera virtual de unos muy poquitos cargos, pero no cambió casi nada

– ¿Y los ayudan?

– Sacaron un subsidio con bombos y platillos, pero no es un subsidio, es un préstamo que tenés que devolver

Le dicen al banco que baje las tasas pero nunca bajaron la cuota gremial, que cuando yo todavía estaba en el sindicato con diferencias con la conducción, llevaron la cuota l 1 al 2 %, con lo cual ingresa mucha plata

– La CPE liberó datos como otras empresas?

– No, desde el gremio tampoco hicieron nada para que la CPE liberara los datos para los docentes, lo han hecho las multinacionales, peor no lo hizo la empresa social de la que somos socios. Y eso que la UTELPa y la CPE tienen muchas conexiones, debieron traccionarla para que liberara los datos.

La CPE es otra de las grandes organizaciones que está en deuda con los docentes y los alumnos – finalizó Liliana Peralta.

