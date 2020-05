El Frente Peronista Barrial conmemoró el 25 de Mayo y apoyó el impuesto a las grandes fortunas

Desde el Frente Peronista Barrial conmemoraron un nuevo aniversario del 25 de Mayo. Destacaron las acciones del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por el COVID-19 y apoyaron el Impuesto a las Grandes Fortunas.

“Decimos Feliz ¡Día de la Patria! y ya sabemos que para nosotros “la patria es el otro”, ése a quien hay que cuidar para que no se contagie y sufra los efectos fatales del coronavirus”, indicaron.









“Pero como se trata de una pandemia, es probable que el “rey virus” nos toque con su alto poder de contagio y por eso en nuestra Patria, el Gobierno se prepara para atender como corresponde a todas las personas afectadas, con camas en terapia intensiva, sin tener que elegir a quien le toca , con personal capacitado y con elementos vitales como los respiradores, pero principalmente con un aislamiento social preventivo y obligatorio”, se informó.

“Esta extraordinaria situación llega en un momento en que se estaba tratando de recomponer la situación del Ministerio de Salud que Macri junto con “su mejor equipo de los últimos 50 años” habían cerrado y con un sistema estatal devastado por la rapiña voraz del mercado. Ese mercado que acá y en el mundo se mostró absolutamente nefasto para cuidar a la gente, con Estados tan debilitados que ni siquiera podían garantizarles a sus habitantes el alimento, ni bien se interrumpieron las cadenas de comercialización globalizadas”, argumentaron.

“Hoy el mundo está cambiando por propio imperio de la situación, mucha gente está entendiendo por fin para qué sirve el Estado. Ahora nuestra patria necesita que quienes más tienen, quienes más han acumulado, quienes han multiplicado exponencialmente sus ganancias con la bicicleta financiera y la fuga de capitales, a costa del empobrecimiento de la gran mayoría del pueblo, paguen el impuesto a las grandes fortunas”, reclamaron.

“Son apenas doce personas físicas o jurídicas poseedores de fortunas superiores a los 1000 millones de dólares. Entre ellos Paolo Rocca, de Techint (U$S 3300 millones que en plena pandemia echó de su empresa a 1450 trabajadores); Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy (U$S 2700 millones); Marcos Galperin, de Mercado Libre (U$S 2400 millones); Alberto Roemmers, de la industria farmacéutica (U$S 2300 millones); y Gregorio Pérez Companc, que dejó en manos de sus hijos el holding alimenticio Molinos Río de la Plata (U$S 1700 millones)”, se denunció.

“El impuesto a las grandes fortunas es un imperativo social que al igual que en el resto de los países desarrollados del mundo, debiera regir desde hace mucho tiempo también en Argentina. Hoy volvemos a tener patria compañeres y un Gobierno Popular que la cuida. Viva la Patria Carajo”, cierra el comunicado de prensa.

