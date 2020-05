Sirenazo de comerciantes en la AV. San Martín: “Necesitamos abrir más horas”

Este lunes comerciantes se concentraron en la Plaza San Martín, para hacer un “sirenazo” en reclamo de mayor amplitud horaria para tener abiertos sus negocios.

Desde las 17 comenzaron a concentrarse hasta partir en los autos por la Av. San Martín a Casa de Gobierno y volver a la Municipalidad. Durante todo el trayecto hicieron sonar sus bocinas.

Uno de los comerciantes, Clemente, dialogó con Plan B sobre este sirenazo: “es para pedir al Gobierno que nos escuche frente al reclamo que venimos haciendo hace varias semanas por el tema del horario”.

-¿Qué horario piden?

-De 9 a 18 horas. Necesitamos ampliar el horario, la franja que nos dieron no nos sirve, no es suficiente, ya que es una hora que la mayoría come y duerme la siesta y a lo mejor salen las últimas dos horitas.

-¿Quieren tener más horario a la mañana?

-Necesitamos la mañana porque entendemos que la gente ya está en la calle, por lo tanto, necesitamos abrir nuestras puertas para llegar hacer caja y cerrar el día.

Aclaró que a la mañana: “Ya hay gente en la calle, no la vamos a llevar nosotros, si uno viene al centro a la mañana se va a dar cuenta del movimiento que hay, por eso es que necesitamos tener las puertas abiertas para generar ventar en ese horario”.

Destacó que “seguiremos trabajando con el protocolo de bioseguridad correspondiente, eso se respeta siempre”.

Además, dijo si hipotéticamente aparecen casos de Coronavirus en la ciudad: “somos responsable socialmente y nos vamos a replegar si es necesario, pero hoy a 60 días de la cuarentena, necesitamos abrir más horas para poder gestionar el negocio”.

