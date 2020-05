Transporte público: “Vamos a montar esta nueva empresa en el Parque Industrial”

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se refirió a la implementación y conformación del EMTU para que el municipio se haga cargo del transporte público. Sostuvo que esta idea la había pensado hace dos años atras

El jefe comunal señaló que “Nosotros vamos a hacernos cargo del servicio de transporte, en lo que es una decisión histórica para buena parte de la ciudadanía, pero eso sí, tenemos un enorme desafío por delante, de poder hacer funcionar este nuevo Ente Municipal de la mejor manera posible, lo cual creemos que nos va a llevar tiempo y paciencia, además de requerir mucha inversión. Pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr en buena forma”, dijo en Radio Municipal.

-¿Cómo se está preparando la logística para prestar el servicio a días de su comienzo?

–Estamos trabajando contra reloj. Vamos a montar esta nueva empresa en un predio propio dentro del Parque Industrial, en cercanías a donde está instalada la Planta de Asfalto. Es un predio muy grande que ya tiene instalaciones, pero que hay que readecuarlas y restructurarlas, pero que reune las condiciones para comenzar a operar.

“Ello también implica un ahorro muy importante para el Municipio, dado que la empresa estaba gastando en el alquiler de distintos galpones y predios de la ciudad, un monto mensual de más de 300.000 pesos que el municipio no va a tener que abonar porque las instalaciones son propias, pero que por supuesto en parte tendrá se tendrán que hacer algunas inversiones al principio para poder adecuar las instalaciones, que es en lo que se está trabajando actualmente”.

“Y en relación a la entrega de las unidades de transporte, la misma está pactada para el último día de este mes, el domingo 31 de mayo. Ese día vamos a hacer la recepción de los vehículos que se comprometió la empresa a entregar, y a partir del lunes consiguiente, ya se empezará a prestar el servicio por parte del municipio”.

-En cuanto a la decisión de municipalizar el servicio, ¿no fue una medida sorpresiva, sino que era algo que ya venían evaluando desde antes de asumir?

-Para nada sorpresiva. De hecho, con Emmanuel Alfayate (futuro gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano), ya veníamos trabajando hace más de 2 años desde nuestro centro de estudios que es el CEPAM, con una mirada puesta hacia otra lógica y otra forma de prestar el servicio de transporte. Aunque por supuesto después están las circunstancias y las coyunturas en las que se toman las decisiones y en las que se tuvo que tomar esta medida. Pero para nada es una sorpresa para nosotros. Tal es así, que ya desde la etapa de internas cuando me preguntaron en el marco del debate de precandidatos a intendente por la ciudad, sobre qué íbamos a hacer con el servicio de colectivos de la ciudad, mi manifestación fue en el sentido de que íbamos a respetar los contratos, puesto que había una empresa trabajando con contrato vigente. Pero también dije que íbamos a exigir el cumplimiento, y que en el caso que la empresa no cumpliera o se quisiera ir, nosotros íbamos a municipalizar el servicio con un sistema similar al EMHSU.

«Mas allá de lo que uno planifica y piensa, está toda la operatoria en medio que debe ser avalada por los distintos sectores de la ciudad, con los nuevos recorridos y todo lo que ello implica, pero eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas los y las habitantes de la ciudad».

¿Es cierto que la deuda salarial que mantiene la actual empresa prestataria hace peligrar el traspaso del servicio al municipio?

-No, no es cierto. La deuda salarial la tiene la empresa saliente, en este caso Autobuses Santa Fe, con lo cual aspiramos, esperamos e intimamos desde el municipio a la empresa para que regularice la situación con los trabajadores, pero ello no tiene que ver con que se pueda o no llevar adelante el traspaso del personal al municipio. Si hay que decir que la firma se había comprometido a entregar el servicio con los sueldos al día y con toda la cuestión como corresponde.

