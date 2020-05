Victorica sorprendida por publicaciones agresivas de una docente y directora

La directora de un colegio Secundario Público de Victorica compartió en sus redes sociales una publicación insultante hacia las autoridades electas en 2019. Lo hizo sin ahorrar adjetivos y lugares comunes: “hijos de puta”; “clase política de mierda” y el remanido “la Kámpora prepara esbirros para convertirnos en la nueva Venezuela”.









La docente repite los lugares comunes del poder real, no el que se elige cada 4 años, el que los sobrevive más allá de las urnas. En la publicación, se insulta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y a la dirigencia política en general.

La directora del Colegio Secundario Félix Romero de Victorica, Raquel Córdoba, compartió de manera pública en su muro de Facebook la publicación de “Juan Manuel Mercader”, que comenzó su análisis de la realidad sin reparos: “AF, felpudo Larreta y el imbécil falopero resentido social ‘militante de centro de estudiantes’ de Kici, váyanse a la puta madre que los parió 🤮 . 70 días tuvieron, la cuarentena más larga del mundo y ¿dicen que se tienen que preparar? ¿De qué mierda se tienen que preparar? ¿No tuvieron tiempo para prepararse? ¿Acaso viene una invasión alienígena?”.

En otro tramo dice “Políticos ineptos hijos de puta que cobran fortuna, que son incapaces de rebajarse el sueldo ni como gesto para la gilada” que “vinieron para fundir y hacer mierda el país”.

En la parte relacionada a la pandemia, el hombre que llamó la atención de la directora como para compartirlo en su muro, dice que “a todos los comerciantes, pymes y empleados NO públicos que se quedaron sin laburo, al 20% más de pobres que habrá y ya empiezan a estar debajo de la línea de pobreza, a los enfermos de otros padecimientos que no reciben tratamiento, a los 9000 infartados que no acudieron al hospital a tiempo, a la gente con problemas severos de depresión, a los jubilados que se les burlan en la cara cuando hace 2 años tiraron toneladas de piedra por una fórmula previsional que les habría resultado más favorable si estuviera aún vigente (y suspendieron ya ANTES de la PANDEMIA), a los varados que dejaron a la buena de dios en otros países o les cobran fortuna para volver en los putos ‘vuelos heroicos de aerolíneas’ que los publicitan como si fueran la misión Apolo XI a la luna, y al sinfín de afectados con consecuencias colaterales adversas por estar encerrados, a todos ellos SI les importa que les extiendan la cuarentena. Todo por un virus que mata al 1% de infectados reales”.

“No amenacen con estatizar empresas al estilo chavismo y castrismo. No pongan a la policía a reprimir al que quiere laburar! Pongan a la policía a cumplir su labor: capturar delincuentes. Y justamente: ¡No suelten violadores y asesinos!”, reclama

Sobre la vicepresidenta dice que “aprovecha para avanzar en su plan de inmunidad e impunidad judicial y la Kampora prepara esbirros para ¡convertirnos en la nueva Venezuela!”, entre otros conceptos.

