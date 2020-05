Artesanos y Artesanas pidieron que los autoricen a trabajar: “la situación es desesperante”

Desde el Colectivo de Artesanos y Artesanas esperan una respuesta favorable a sus pedidos. Elaboraron un protocolo de trabajo y piden volver a su actividad. “Nos hemos comido los ahorros. Podemos trabajar al aire libre, respetando las distancias”.

Un grupo de artesanos y artesanas se manifestó esta mañana en Casa de Gobierno y pidió flexibilizar la cuarentena para permitir sus actividades. Fueron recibidos por autoridades que prometieron una respuesta para la tarde.









“Hace más de sesenta días que no podemos trabajar, no podemos vender la producción, no podemos dar talleres y tenemos a los compañeros malabaristas que están parados”, dijo a Plan B Darío Araujo, del Colectivo Artesanos Independientes La Pampa.

“Por otra vemos que se ha habilitado gran parte del comercio en La Pampa, pero a nosotros nos tienen para lo último. Por eso vinimos a reclamar. Hoy íbamos a hacer una manifestación, pero recibimos llamados para que lo paremos y vinimos a dialogar”, agregó.

“Nos vamos con la respuesta de que el Secretario del Gobernador, le iba a plantear este tema al Gobernador y nos iban a dar una respuesta a la tarde. Y según la respuesta que tengamos, definiremos qué hacer”, señaló.

“Esto ya se torna desesperante. Vos imagínate que la ayuda recibida ha sido una o dos bolsas de mercaderías del municipio en sesenta días. Es algo que agradecemos, pero no tenemos entrada de dinero. Nosotros alquilamos, tenemos cuentas que pagar, tenemos hijos y esto no nos sirve”, dijo Araujo.

“Además nos ofrecieron unos créditos a futuro para herramientas, donde no podemos pedir presupuestos porque están los negocios cerrados. Pero, ¿para qué queremos herramientas si no podemos vender la producción? Y es a futuro, porque las herramientas no se las van a dar hoy a los compañeros, se las van a dar vaya a saber cuándo”, opinó.

Consultado sobre si se ha realizado un protocolo, Darío Araujo dijo que sí. “Armamos un protocolo con la municipalidad de Santa Rosa que incluye a la Feria de la Alimentación Sana, el Parque Oliver, los vendedores ambulantes, la Feria en la vía y el Colectivo de Artesanos. Ese protocolo se armó en conjunto con todos”, dijo.

“En General Pico, el Colectivo de Artesanos, que es provincial, presentó otro protocolo a Fernanda (Alonso, jefa comunal), para que se pueda trabajar allá también. Esta problemática es en toda la provincia y nosotros necesitamos laburar”, dijo.

“El protocolo tiene todas las medidas para trabajar con seguridad. Ahora la decisión es del gobierno provincial, después, se canaliza por la municipalidad. Nuestra idea es volver a la Feria también. Vamos a esperar a la respuesta que nos den esta tarde”, agregó.

—¿Cómo han hecho para el pago de los servicios?

—Nos han ayudado parientes y amigos. Además, como venimos de la temporada, nos hemos comido los ahorros. En lo que proponemos, al trabajar al aire libre, podemos estar separados. Si vos vas a un kiosco, ves la cola que hay para comprar. Nosotros no tenemos colas para vender una artesanía. Es más higiénico que estés al aire libre, que lo pasó la semana pasada con los cigarrillos.

—¿Se podría habilitar la Feria de las Vías?

—Nosotros necesitamos que esté abierto el comercio para trabajar. El domingo no están abiertos y por ende la gente no sale. La Feria de las Vías no sé si va a andar. Necesitamos ir a la plaza y entresemana. Los fines de semana no anda la gente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios