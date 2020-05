¿Hackeo? La aclaración de la directora de un colegio de Victorica

Raquel Córdoba envió una nota a este medio en la que dice gran parte de lo que se publicó esta mañana. Reitera que no compartió la publicación agresiva hacia el presidente de la Nación, el jefe de Gobierno Porteño y el gobernador de Buenos Aires que se vio por varias horas en su muro de Facebook y con su nombre de usuaria.









La nota envida, donde da a entender que hubo un hackeo, dice:

SORPRENDIDA POR LA MENTIRA, LA INTOLERANCIA Y LA MALDAD

Quiero comenzar mi descargo con la misma palabra con la que se iniciaba la nota en la que aparecía mi nombre, mi cargo y una acusación sobre mí.

No había visto nada, porque como todos los docentes en este momento, estaba trabajando desde muy temprano. A las 15:05 recibí la noticia desde muy lejos.

Enorme fue mi sorpresa al darme cuenta que era una publicación que yo NO había compartido. No soy muy tecnológica y ahora, después de lo sucedido, me puse a indagar un poco sobre cómo alguien puede publicar desde tu perfil y hacerse pasar por vos. La verdad es que he sido muy inocente y he cometido al menos dos errores imperdonables, que le dieron a quien/quienes hicieron semejante maldad todas las herramientas para publicar eso en mi nombre.

Tanto empeño y tanta rapidez en “enviar esta noticia” en tiempos en que en las redes sociales se escribe tanto, en tiempos de tantas fake news, qué selectivos, qué raro todo… No atacaron a Raquel Córdoba, ciudadana común, se metieron con mi profesión, mi cargo, nombraron al Colegio que tanto amo e intentaron ensuciar mi imagen ante mis alumnos. Hubo intencionalidad total.

Yo sé quién soy, mis palabras y mis acciones hablan por mí, nunca he negado mi postura política y siempre he sido coherente con mis ideales. Ideales totalmente democráticos, de respeto a las diferencias políticas, a la libertad de opinión, a los representantes elegidos por el voto popular, sean o no de mi partido.

Cada situación vivida debe ser un aprendizaje. Esta también lo ha sido para mí, y de ella salgo fortalecida. En el día de ayer recibí innumerables mensajes de apoyo, por Messenger, whatsapp, llamadas, desde gente de mi pueblo hasta desconocidos, amigos que desde muy lejos se tomaron un minuto para abrazarme y apoyarme con sus palabras. También me acompañó el silencio cómplice de algunos, a quienes seguramente les alegró el ataque y la posibilidad de ensuciarme. A ellos quiero decirles que no lo lograron, soy hoy aún más fuerte que ayer y estoy convencida que esto tiene que ver con mi opinión brindada en un medio local por el 25 de Mayo, opinión que parece, molestó a algunos. Pero vivimos en DEMOCRACIA y podemos expresarnos con libertad.

Mi última reflexión es para los medios: Qué importante sería que chequearan la información antes de publicar noticias falsas que dañan el buen nombre y la trayectoria de las personas!!!

Raquel Leticia Córdoba

DNI 16.711.467

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios