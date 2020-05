“La desconsolada muerte de este niño, es producto de un homicida y de la ausencia del Estado”

La abogada de AFADA, Cecilia Domínguez, envió una nota para la Sección Libertad de Expresión donde se refirió a la muerte de un adolescente que entró a un campo privado para cazar y fue asesinado por el dueño de la estancia.

Un joven de 16 años se metió en un campo privado del barrio El Taladro de Cañuelas a cazar con dos amigos, liebres, con sus perros galgo. El dueño de la estancia los vio cuando recorría el terreno y arremetió contra ellos con su camioneta Dodge Ram. El joven fue asesinado.

Frente a esta situación, la abogada textualmente sostiene lo siguiente:

Cuando hablamos de Derechos de la Niñez debemos hacerlo en clave antiespecista

No se pueden conculcar los derechos de los niños, niñas y adolescentes abordando una temática especista en detrimento incluso de sus propios derechos.

El día domingo, un productor agropecuario de la localidad de cañuelas atropelló y asesinó con su camioneta a un niño de 16 años de edad, quién junto con sus dos amigos se encontraba cazando liebres en el lugar.

Me parece muy triste que por mirar el árbol nos perdamos muchas veces de analizar el bosque. La preocupación no debe recaer en un solo ítem, la muerte de este niño no es únicamente producto del asesinato cometido por un homicida violento que le pareció más propicio garantizar su derecho a la propiedad privada que el de la vida del adolescente, sino de un atropello hacia muchos otros derechos que el Estado muchas veces termina no garantizando.

En un acto colmado de violencia por el productor agropecuario quien con intención asesinó a este niño / adolescente utilizando su camioneta.

Pero también se encuentra plasmado el ejercicio de la violencia en ese niño, quien desde su primer núcleo de escolarización, la familia, naturalizó el hecho de arrebatarle la vida a otro ser sintiente. En definitiva violencia sumada a violencia.

¿Acaso no fue obligación del Estado que ese niño se criara en un ambiente sano en el respeto y consideración hacia todas las especies?

La relevancia que le adjudica la Convención sobre los Derechos del Niño a la educación y crianza en el marco de un ambiente sano en pos de la protección y respeto hacia la biodiversidad es tal que esgrime su obligatoriedad en su Art. 29 inc 1 punto e) de la siguiente forma: “Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a (…) inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural”.

La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños en su artículo 21 hace referencia al derecho al medio ambiente en el sentido que las niñas, niños y adolescentes poseen. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

Una NNyA que crece naturalizando la violencia hacia otros seres vivos no crece dentro de un ambiente sano, algo que debe garantizar el Estado en pos de cumplir con las obligaciones impuestas al firmar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Acá no hay un solo culpable. La desconsolada muerte de este niño, con toda una vida por delante, es producto de un homicida y de la ausencia del Estado en garantizar determinados derechos que no logra hacerlo en forma efectiva, o como debería.

Foto: tranquera.com.ar

