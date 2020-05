Movéte que viene la policía: el control de las personas que hacen actividad física

Efectivos de la fuerza provincial actúan cuando ven a una persona sentada o a niños y niñas jugando en el piso en un espacio verde como la laguna. Obligan a que dejen de jugar aunque la persona más cercana esté a 10, 20 o 50 metros de distancia.

En los primeros días de la liberación de actividades físicas, de 8 a 18 horas, la policía de La Pampa hace un control denodado de las personas que salen a espacios públicos con fines recreativos.









En la plaza San Martín, el cronista de este medio vio en una hora cómo dos patrulleros y dos motociclistas de la fuerza intervinieron para hacer que las personas que estaban sentadas en el punto de referencia de Santa Rosa, se pusieran en movimiento.

En el mismo lugar, señalaron a quienes no tenían el tapabocas colocado. El control se hizo cada 15 minutos y logró que las personas estén atentas a la aparición policial. Por la dimensión, no tienen que regañar a nadie por no respetar las distancias sociales.

Laguna.

En el Centro Recreativo Don Tomás dos ciclistas de la policía dan vuelta a todo el circuito de asfalto señalando al que está sentado, sin tapabocas o fuera del sector para caminar, correr, andar en bicicleta o patinar.

Cumplen la orden a rajatabla, pensando más en la posible sanción interna que en la aplicación práctica de una regulación que busca evitar el amontonamiento de personas para que no haya contagios del virus que es pandemia.

Se pudo ver cómo los efectivos policiales obligaban a niños y niñas a levantarse del piso de tierra o de gramilla, aunque cerca de ese niño o niña no se diera la posibilidad de violar el distanciamiento social. En ese caso, lo que buscan es obligar a que se mueva, a que “circule”, tenga o no tenga que ver con la pandemia.

En carne propia.

Este escriba vivió en persona la aplicación de la fría norma en una de las salidas recreativas. En medio de la nada, de las vías cercanas a la laguna, donde solo había 2 personas en más de 300 metros de distancia, y entre ellas más de 5 metros (y además son convivientes), un efectivo policial se bajó de la moto para regañar a una niña de 5 años que jugaba sentada en la tierra.

Obligó a las dos personas a ponerse en movimiento. Ahí cerca, caminando, llegaron a la vereda de la ciudad judicial, donde el distanciamiento social no era tan prolongado.

Mientras se muevan, aunque haya varias personas, no importa. La ley te obliga a moverte. Todo sea por los cuidados, aunque la norma te lleva a tener que contar las baldosas para saber si se respetan los dos metros.

Debe haber un estudio que afirma que la tierra contagia el covid-19. O bien, a la autoridad le cuesta levantar la vista del texto de la norma y tratar de aplicarla a la realidad que ven sus ojos: están por habilitar comercios donde al aire se va a compartir, a contaminar, con la sola exigencia de 2 metros de distancia.

Al aire libre, aunque la persona más cercana esté muy lejos, hay que moverse. Dura lex, sed lex.

JJB

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios