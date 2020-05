Cruces de la oposición en el Senado: “No gobernó Cambiemos; gobernó el PRO”

Mario Cimadevilla, extitular de la UFI-AMIA, fue invitado por Oscar Parrilli para hablar ante la Comisión de Justicia. Cruces con Esteban Bullrich y reclamos por la convención radical de Gualeguaychú.

Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, fue convocado este miércoles 27 de mayo a la reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para que expusiera sobre la causa por encubrimiento del atentado. El exlegislador radical recibió críticas de Juntos por el Cambio por el tratamiento del tema y terminó en un cruce con Esteban Bullrich por el rol de la UCR en la alianza Cambiemos durante la gestión de Mauricio Macri.









«No gobernó Cambiemos; gobernó el PRO», respondió Cimadevilla ante el cuestionamientos de los referentes opositores por su presencia en la comisión, ante la sorpresa de los presentes por la interna desatada. El exsenador por Chubut había sido invitado por Oscar Parrilli, luego de que se conociera un audio de la exvicepresidenta Gabriela Michetti donde le pedía protección para un exfiscal «amigo» del gobierno de Mauricio Macri en la causa por encubrimiento del atentado.

La primera en cuestionar su presencia fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien aclaró que no se trataba de «una comisión investigadora» y denunció que Parrilli es «parte interesada» en la causa. «Eso tiñe a la comisión de un manto que no es el correcto», se sumó Bullrich. También se agregó a la embestida otra referente de la UCR, Silvia Giacoppo, quien le preguntó a Cimadevilla qué avances tuvo la causa y cuántas audiencias presenció.

El extitular de la Unidad Especial AMIA aclaró que no era su función presenciar audiencias y arremetió contra la gestión macrista: «Yo me fui cuando a mí me quisieron hacer decir algo de lo que no estaba convencido. Yo soporté todo, pero cuando me dijeron ‘tenés que decir tal cosa’, me fui». «Usted me va a entender porque es del mismo partido que yo. Los radicales hemos predicado con el ejemplo sobre cómo debe actuar el poder político respecto del Poder Judicial. No crea que quienes estuvieron aliados a nosotros en 2015 piensan lo mismo en estos temas. Piensan totalmente distinto», agregó.

Cimadevilla ocupó la UFI-AMIA entre 2016 y 2018, cargo que abandonó luego de que el Estado desistiera de acusar a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el primer juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. El chubutense acusó entonces de «encubrimiento» al propio Macri y al ministro de Justicia Germán Garavano, a quien llegó a denunciar judicialmente, señaló el diario Perfil.

Ahora, el exlegislador volvió a la carga luego de que el sitio El Cohete a la Luna publicara un audio en el que, según su versión, la exvicepresidenta Gabriela Michetti lo presiona para que interceda en favor de Barbaccia. «En la indagatoria de José Barbaccia no le fue muy bien y a lo mejor Michetti pensaba decirnos a nosotros porqué no le fue bien», contó.

El comentario de Cimadevilla en la sesión virtual provocó la reacción de Bullrich: «Yo soy parte de esa alianza y usted dice que no se valora la Justicia, y no es cierto. Yo valoro la Justicia, tanto la valoro que he hecho denuncias de corrupción contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. No acepto que usted se tiña de radical para justificar una mirada».

«No me tiño de radical, soy radical; de los que no quieren que me tiña de amarillo», retrucó Cimadevilla, y aclaró que en 2015 «el radicalismo decidió concurrir a una alianza electoral en función de las urgencias que atravesaba el país: la necesidad de cambiar el signo político y de lograr un equilibrio parlamentario». Si bien se logró ese objetivo, según su apreciación, luego el PRO tomó el poder en la alianza, por lo que agregó: «Pensábamos que íbamos a ser partícipes en algunas decisiones del Gobierno, por eso yo me sumé en consonancia con mi partido».

A lo que el exministro de Educación cerró: «No quiero teñir a nadie de amarillo. Sus correligionarios pueden decirlo, pero si quiere dirimir Gualeguaychú en una comisión del Senado, estamos en problemas».

