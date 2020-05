Zona Norte: “en estado de alerta” y “atrincherados” en “una zona de alto voltaje delictivo

La imagen corresponde a una postal a la que se están habituando: postas de goma que dispara la policía como respuesta a los piedrazos.

Plan B Noticias reproduce una carta abierta enviada por varios vecinos y vecinas de los barrios Zona Oeste Quintas y Zona norte, preocupados por la inseguridad. “¿Debemos acostumbrarnos a vivir en la selva?”, se preguntaron.

Vecinos y vecinas, cuyas identidades se resguardan por cuestiones de seguridad, enviaron una carta abierta a Plan B Noticias para reclamar la atención de las autoridades.









La carta, dice:

Quienes suscriben, vecinos y vecinas de los Barrios: “Sección Oeste Quintas y Zona Norte”, nos dirigimos a las autoridades municipales y provinciales. (-Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo-) Para denunciar el estado de desidia y abandono en el que nos encontramos los vecinos y vecinas de los mencionados barrios.

Pareciera ser que hoy se intenta imponer la lógica de que debemos acostumbrarnos a vivir en una “selva”. Donde cada aldeano debe preservar su hábitat (desmalezando los baldíos, limpiando cunetas, faltante de alumbrado público en zonas oscuras, etc).

Desidia.

Además de esta elocuente desidia hacia nuestros barrios, en los últimos meses se han hecho tristemente célebres por pasar a ser zonas de alto voltaje delictivo. De nada han servido hasta ahora todas las comunicaciones, pedidos y reclamos. Reuniones con autoridades y promesas de presencia de órganos de seguridad, que se hace cada vez más necesaria, dado que la lejanía con el más próximo asiento de dicha fuerza tiende a que los delincuentes se manejen en su propia salsa (ante todo si consideramos que el promedio de llegada de un patrullero ante el pedido de auxilio por una situación de delito es de alrededor de 25 minutos). Exponiéndonos a un escenario de total vulnerabilidad. No queremos vivir en estado de alerta y atrincherados (pensando que estar armados pueda ser una variable a considerar). Queremos recuperar la dignidad de vivir tranquilos/as, y consideramos a ello como un derecho más del ciudadano/a común.

Menores en conflicto con la ley.

La postal se completa con el caso de menores incapaces jurídicamente que “son noticias” varias veces por semana en los policiales por los ilícitos cometidos en las inmediaciones. Que no tienen contención de ningún tipo de su entorno familiar. Que no comprenden norma de convivencia social alguna y sin ningún tipo de freno inhibitorio. El caso a esta altura, con toda la información que manejan los organismos estatales (Secretaría de la Niñez y Adolescencia y juzgado de Menores).Habiéndose puesto en conocimiento el peligro en el que se encuentran los vecinos y vecinas -víctimas de robos, hurtos y agresiones como por ejemplo: robos, tiroteos, incendios de autos, peleas entre bandas, descontrol a toda hora, entre otras… . A la única y penosa conclusión que podemos arribar los vecinos y vecinas es que, los mencionados organismos estatales se han desentendido del asunto. A la espera de que alguna desgracia purgue el problema. Una vergüenza desde todo punto de vista y una verdadera derrota de toda la sociedad.

Con semejante panorama y ante la quietud de todas las autoridades sólo podemos preguntarnos: ¿QUÉ ESTÁN ESPERANDO QUE PASE?

Varios son los ejemplos de diferentes testimonios de personas que sufren de la inseguridad en éstos barrios como: robos constantes de herramientas de trabajo, incendios de autos, robo de motos, autopartes, violencia de género, aguantaderos y esquinas y puntos donde se planifican los delitos. Pero sin dudas, lo sucedido el día Domingo por la madrugada, es decir, la agresión física que sufrió una mujer, en banda y sin respetar el horario establecido por el Gobierno; describe con triste certeza el estado de desidia y abandono de parte de los Estados hacia los barrios que se hallan, como diría la canción: “del otro lado de la vía…”. Por lo visto, pareciera ser que el ciudadano del barrio hoy día -y conforme el lamentable razonamiento impuesto- debe resignarse a vivir en situaciones infrahumanas y el: “no te metas” se restaura en la sociedad como en los años mas sangrientos de la Historia Argentina.

“Dos Ciudades…”

No queremos asumir que el estado se ha olvidado de nosotros/as. No queremos dar por sentado que existen:” dos Santa Rosa”. La del centro y este de la ciudad (limpia, bien iluminada y tranquila) y la de los barrios como los nuestros. Completamente abandonadas a condiciones insalubres desde todos los planos humanos. Es por eso que les pedimos que, tengan más sensibilidad, que hasta el momento no han demostrado y comiencen por hacerse cargo de las más urgentes cuestiones. Todas las mencionadas son sus obligaciones. No lo hemos olvidado y seguiremos reclamándolo. Pero atento a la situación de emergencia y abandono, Rogamos y Pedimos:

1)- LA INMEDIATA INSTALACIÓN EN BARRIO DE UN DESTACAMENTO POLICIAL

La presencia de la fuerza de seguridad, desalentará el accionar delictivo que tanto ha crecido en los últimos tiempos. Devolviendo la tranquilidad en el diario transitar en la vía pública. También favorecerá al resto de la fuerza policial en el sentido de que no será menester requerir de agentes que desatiendan sus jurisdicciones para acudir a nuestros pedidos de auxilio. Tal como sucede hoy en día.

También consideramos de extrema y urgente necesidad

2)- EL AVOCAMIENTO DEL ORGANISMO ESTATAL QUE CORRESPONDA PARA QUE ARBITRE LOS MEDIOS NECESARIOS A FIN DE PROCEDER A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN CUESTIÓN

Porque consideramos victimario/a y víctima de este sistema indiferente. La presencia social del estado es a esta altura es imprescindible. Dado el castigo que han venido sufriendo tanto los familiares, como los vecinos/as, como ellos/as mismos/as, que no tiene conciencia real de los actos delictivos que lleva adelante. En este sentido manifestamos nuestra preocupación por que algo grave suceda en razón de todo lo que ha pasado. Producto de la inacción del estado hasta el momento.

La urgencia

Por ello, les solicitamos encarecidamente que -ni más ni menos- ejerzan Vtra. función de gobernantes y comiencen al menos por lo más urgente, para no tener que lamentar más de lo que hemos lamentado hasta hoy.

A la espera de una pronta respuesta los saludamos, con nuestra gran esperanza que la Prevención del Delito y la Justicia llegue a TODES las personas sin importar su clase social. Que lavarse las manos sea sólo, para prevenir la pandemia del coronavirus y no para dejar a los/as ciudadanos/as solos/as en momentos difíciles.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios