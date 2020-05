Se desarrolló el paseo ferial en el CMC

Este sábado volvieron las actividades de los feriantes a la ciudad de Santa Rosa. Por el clima, la feria de las vías se desarrollo en el hall del Centro Municipal de Cultura.









El sector de feriantes había presentado un protocolo y venía demandando la necesidad de volver a las actividades, tras 2 meses de cuarentena. Se trata de uno de los sectores más golpeados por la crisis y la pandemia.

Este sábado, desde temprano, se realizó el paseo ferial en el Centro Municipal de Cultura, como primera medida para dar el puntapié inicial a la actividad feriante a pesar del mal clima.

En ese sentido, el director de Economía Popular municipal, Federico Ignaszewski, destacó la puesta en funcionamiento de las ferias para que las y los artesanos, manualistas y productores puedan comercializar sus productos

Si bien consideró que “no es la feria habitual que uno está acostumbrado a ver en la vía, donde hay una buena cantidad de feriantes artesanos, manualistas, productores de alimentos», al mismo tiempo resaltó la importancia de «generar un espacio donde poder comercializar los productos».

“Para nosotros es importante que puedan tener un espacio de venta y también garantizar la condiciones sanitarias para que se haga de la mejor manera”, expresó el funcionario municipal.

El sector venía pidiendo la apertura de la actividad por ser uno de los más afectados debido a la modalidad de producción y comercialización. “Con la pandemia se trastocó todo, si bien ha habido algunas acciones del gobierno nacional como la IFE o créditos y demás, algunos no entraron dentro de esas líneas por diversos motivos, y en ese sentido que pudieran tener un canal de venta para nosotros era importante”, destacó.

Condiciones Sanitarias

Ignaszewski manifestó la importancia de que se generara la seguridad necesaria con los feriantes. “Dentro de este punto se generó un consenso con todos los feriantes, de que era necesario resguardar la seguridad de ellos y de los compradores. Tener en cuenta el distanciamiento social, la limpieza del espacio donde funcionan, la cantidad de gente por metro cuadrado, entre otras medidas. Ir extremando los cuidados porque lamentablemente esto no es algo que uno puede relajarse porque no hay casos y volver a la vida como era antes del Covid-19, sino que hay que seguir atento y demostración de eso son las provincias done hubo casos donde hacía tiempo no había. Es una mala noticia pero nos alerta de que hay que estar cuidándonos constantemente”, dijo.

-¿Cómo sigue de ahora en más las ferias y la venta ambulante?

-Lo que se generó fue la apertura de las ferias. En este caso no podríamos decir que es la feria clásica Feriarte de las vías del ferrocarril pero si queríamos generar este espacio. Estamos pensando cómo hacerlo en un lugar seguro al aire libre. Pero estamos en invierno, la gente no está pudiendo salir como antes. También evitar los amontonamientos que hoy significarían situaciones de riesgo. Estamos buscando la forma, conversando con los actores, con Salud, para armar un buen protocolo para volver a hacer la feria clásica. Esto está en trabajo, todavía no está cerrado.

Hasta el momento la venta se podía realizar por la página web econtrasantarosa.gob.ar de la municipalidad.

«Todos los días estamos viendo que se pueden ir activando diferentes ramas de la economía de nuestra provincia. La idea es, dentro de las posibilidades, ir abriendo la economía con seguridad y que, como se sabe, es día a día», remarcó.

