Mujer embarazada con dos hijos: “Pasamos la noche a leche y pan”

Una mujer embarazada y con dos hijos usurpó una casa en el pasaje Andrada casi calle Tierno ya que “no tengo donde ir, para un alquiler no llegó”. Pidió que urgentemente necesita frazada

El comunicador Víctor Salcedo entrevistó a Vanina Ledesma una mujer que tiene dos hijos y usurparon una casa en Santa Rosa.

La mujer dijo que tomó la decisión de usurpar el jueves a la noche porque: “donde estaba me dijeron que me tenía que ir y no tenía donde quedarme, me metí acá y pase la noche. No tengo donde ir, para un alquiler no llegó”.

Señaló que los vecinos le han dicho que la casa: “lleva cuatro o cinco años que no está habitada y se ve muy deteriorada”. La puerta estaba rota y abierta. Es la vivienda 152.

Contó que fue la policía a verla: “Me comunicaron con la guardia de la municipalidad, donde me llamaron y me dijeron que me tengo que salir de acá, quedarme con alguien algunos días mientras ella me lo soluciona, buscando un alquiler o algo, pero le dije que ustedes me lo pagan un mes y después de nuevo me quedo en la calle”.

Vanina esta embarazada de siete meses y tiene dos niños de 10 y 4 años. No trabaja y es madre soltera.

Al ser consultada que comieron “ellos tomaron una taza de té y leche, con eso pasamos la noche a leche y pan”.

Destacó que “lo que más necesita son frazadas”. Agradeció la ayuda de Salcedo que le trajo comida.

