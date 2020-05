Quiere recuperar la vista operándose en China: “Vamos a seguir con las rifas”

Brenda Martínez, es una joven piquense que padece de una discapacidad visual y que espera poder cumplir uno de sus grandes proyectos: poder viajar a Beijín (China) a operarse y recuperar la vista a través de un tratamiento con células madres.

En enero de este año, mediante un posteo en la red social Facebook, Brenda hizo público su sueño y que espera poder concretar finalmente cuando se acabe la pandemia de Coronavirus.

Tras la pandemia de Coronavirus, en diálogo con infopico.com, Brenda contó que “la idea es retomar con todas las actividades para poder juntar el dinero, ya que además tampoco teníamos todo el dinero reunido y hasta ahora esto sería en agosto”.

Por otro lado, agregó que “a principios de abril le escribí a Juan, que es el representante de la Clínica en toda Latinoamérica y me dijo que en principio todo había quedado para agosto pero había que ver cómo evolucionaba todo acá en el país y también allá (China) por el tema de los contagios y de los aeropuertos”.

Del mismo modo, Brenda sostuvo que “como no se puede circular normalmente, se hace difícil organizar las actividades ahora, por eso las vamos a retomar cuando sea el momento”.

Pero en este punto, aclaró que “más allá del tema del Covid-19, si vos no llegas a reunir el dinero podes posponer la operación avisando dos semanas antes”.

A su vez, Brenda reiteró que “la idea es retomar, ya tengo planeada la rifa con tres de los cuatro premios que serán entregados y después vamos a ir haciendo lo que surja como polladas, sorrentinos, etc”.

Respecto a cómo está atravesando estos tiempos de pandemia, señaló que “yo creo mucho en Dios y creo que las cosas pasan por algo. Hay días en los que te pones mal y me pasó cuando sucedió el día en el que supuestamente tenía que estar llegando del viaje y obviamente no se pudo hacer. Pero después se me pasó. Por algo se dan las cosas, luego uno va encontrando las explicaciones”, concluyó.

Cuenta bancaria

Brenda Martínez abrió una cuenta bancaria en la sucursal piquense del Banco de La Pampa, bajo el número 200016719/0, para quienes deseen ayudarla a reunir los fondos de la intervención médica.

Por último, añadió que respecto a las rifas que estará poniendo en venta ya tiene los talonarios y el sorteo se realizará el próximo 9 de julio. La rifa va a costar $ 100 pesos y tiene cuatro premios.

Fuente y foto: Infopico.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios