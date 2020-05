Transporte público: “Se evidencia la imprevisión del municipio”

La concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañeira, contó que ayer en el Concejo Deliberante apoyó ala gratuidad del servicio de transporte urbano hasta el 15 de junio, aunque criticó que no se cuente con un sistema recaudador.

Castañeira expresó que “apoyamos la gratuidad de servicio de transporte urbano de pasajeros, por un plazo de 15 días prorrogable a 15 días más, si se considera necesario”.

Destacó que “esta medida no hace más que poner en evidencia la imprevisión del municipio ya que no cuenta con un sistema recaudador para el cobro del boleto, por eso es que no se cobrará el boleto de transporte público hasta que no se implemente el sistema SUBE”.

Resaltó que es gratuito; “porque si no la recaudación del Boleto iría a la empresa Autobuses y esta gratuidad generada a los apurones y además injusta para todos frentista que está pagando un servicio de transporte que no utiliza y ni hablar si la provincia los solventa porque allí toda la Provincia, Doblas, Castex, General Acha también estarían pagando el transporte público de Santa Rosa”.

Pidió que “Las cosas hay que hacerlas responsablemente porque están usando dinero que no tienen y por qué están recargando sobre los hombros de los pocos frentistas que pagan mayores erogaciones municipales por hacer las cosas de manera irresponsable”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios