Se cumplen diez años del fallecimiento de Bustriazo Ortiz

Este 1 de junio se cumplen diez años del fallecimiento del poeta pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Sus paisajes poéticos son pueblos y parajes de La Pampa, la noche, los campos, el aire, la tierra, la luna, los colores, las siestas, la lluvia, las tardes, el vino, esa es su cosmovisión del mundo.

El escritor denota en sus poesías una singularidad que da lugar a una lengua poética propia y un particular léxico. En el lenguaje se lo acusa de inventar palabras “Yo salía… salientraba”, y él así lo confirmó en algunas declaraciones públicas: “He inventado muchas palabras, sí. Lo hice porque yo quería decir algunas cosas y no podía con las otras palabras existentes y tenía que inventar una palabra para poder decir correctamente lo que quería decir, y por eso empecé a inventar tantas palabras”.

Su creación, además de su valor en sí, se instaló fuertemente en el sentimiento popular a través de la musicalización de varios de sus poemas formando parte del repertorio folclórico pampeano. Su lengua presenta lo agramatical porque utiliza al lenguaje desde lo no lingüístico. El construir y el deconstruir, una constante en Bustriazo.









Nació en Santa Rosa el 3 de diciembre de 1929. Su canto forma parte del alma de los pampeanos.

Según la leyenda por las madrugadas, Juan Carlos Bustriazo Ortiz salía a caminar por las calles de Santa Rosa, con un portafolio. En él llevaba una linterna para encandilar a los perros que se cruzaran por su camino, sus poemas y un vaso. De fuerte carácter alguna vez dijo, “nací en Santa Rosa del Toay el 3 de diciembre de 1929. Un lunes a las 11 de la mañana. En momentos en que el molino Werner tocaba la sirena, yo nacía. Era costumbre tocar la sirena a esa hora, exactamente a las 11 de la mañana. Y aparecí yo. Sietemesino”.

Fue autodidacta. Empezó a escribir sus primeros versos a los 12 años. A lo largo de su vida, escribió 79 libros: Los poemas puelches, Elegías de la piedra que canta, Aura del estilo, Unca bermeja, El libro del Ghenpín, Quetrales, Cantos del añorante, Canciones del enterrado, Solo de agua, Punteo Violeta, Temple del diablo, son sólo algunos. Los juegos sobre el idioma, los neologismos son sus señas particulares. Murió a los 80 años en 2010, el 1 de junio en su casa, reseña el gobierno pampeano en su página oficial.

Tomando como referencia el Ley N°2083 que declara de interés público las acciones destinadas a recuperar, preservar, proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural de la Provincia de La Pampa, su obra fue afectada como valor cultural representativo de la identidad pampeana.

Una entrevista en Página/12

“Su poesía se canta. Algunos de sus poemas fueron musicalizados, pasando a integrar el repertorio folclórico pampeano. Bustriazo dice en una entrevista: “Como si cantara, así leo. Debe ser por el ritmo de los versos, tal vez”, publicó Página/12, en una entrevista de septiembre de 2017.

Cabe destacar que después de las peñas se iba caminando solo a ‘buscar la inspiración’. Lo dice así: “(…) me venía la inspiración de arriba, como que me bajaba del cielo y yo escribía sin ningún error ortográfico (…) Era algo que me venía de arriba, como si Dios me la mandara. Yo sentía que me dictaba los poemas. Venía todo en orden perfecto: título del libro y los poemas”.

Su lengua presenta lo agramatical porque utiliza al lenguaje desde lo no lingüístico. El construir y el deconstruir parece ser un desafío en Bustriazo, y de este modo tuerce al lenguaje y lo empuja. ¿Su escritura no es con lalengua?

La lengua es la imposibilidad de lo simbólico de recubrir lo real y Bustriazo escribe lo agramatical y encuentra en eso la musicalidad de su lengua porque une sonidos de tal manera que el sentido de las palabras se pierde.

Nos muestra como equívoco al lenguaje y cómo produce una lengua errante. Desplaza a la letra, provocando así nuevas y distintas significaciones.

En sus poemas no hay centro ni sujeción, ni uso de mayúsculas. Trastorna de este modo el orden gramatical. Es la conquista de la significación fálica la que otorga ese orden. Mientras que en lalengua no hay orden alguno y lo que prima es el sin sentido.

Hace de la poesía un desvío y el equívoco es parte de su poética. Muestra la liberación del canon.

Escribe en las márgenes del lenguaje, en la orilla de la letra y en los bordes del campo pampeano. Su escritura excede las posibilidades del lenguaje común y cotidiano, y se escapa del discurso adormecedor excedido en sentidos comunes.

