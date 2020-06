El periodista e los cuadernos fotocopiados trató de vago al gobernador

El pampeano y adherente del macrismo, Diego Cabot, dio a entender que Ziliotto no trabaja.

El hombre que sigue convencido de merecer el Pulitzer por difundir los escritos de un chofer que registró todos los movimientos de la llamada corrupción K salió al cruce de la declaración del primer mandatario, redoblando la apuesta.

Como pampeano, PRO porteño, Diego Cabot se sintió obligado a defender a los habitants de la ciudad en la que vive. Sergio Ziliotto había dicho que “a la Argentina que trabaja le sobran porteños” y Cabot cantó retruco: “Quizás vos no conoces mucho” del trabajo.

En Twitter señaló: “No Ziolitto, no te equivoques. No sobra nadie en la Argentina que trabaja, el problema es que hay una Argentina que no trabaja, porque no puede, o porque no quiere. Quizá vos conoces mucho más de esta última”.

